El líder agrario que inspiró a UCA, en el Despacho Oval

Chávez creció en una familia de granjeros, dueños de un rancho y una tienda, que perdieron todo durante la Gran Depresión. Las penurias de sus padres y su batalla por sobrevivir y dar una educación a sus seis hijos guiaron la trayectoria de un hombre que siempre predicó la lucha pacífica, al estilo de Ghandi, reconocido como uno de los líderes civiles que cambiaron el rumbo de la democracia americana, con gran influencia también en Latinoamérica. A finales de 1970, Chávez y su estrategia no violenta lograron que los patronos reconociesen a su sindicato como interlocutor en la negociación de convenios para 50.000 campesinos en California y Florida, donde se centraliza la producción de uvas y naranjas. Escuelas, calles y parques llevan el nombre de Chávez, ideólogo de la consigna “Sí, se puede” (Yes, we can), adoptada por Obama en su campaña de 2008. Chávez murió en 1993. El 31 de marzo, día de su cumpleaños, es festivo y se conmemora en varios estados. En 1994, Clinton le entregó a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. En un esfuerzo para impedir el cruce de indocumentados por la frontera con México, en 1973, organizó la “Wet Line” (la línea de los mojados), en la que miembros del sindicato bloqueaban el paso de la frontera entre Arizona y Sonora. Dolores Huerta acompañó a Biden en la ceremonia de toma de posesión. El presidente también ha colocado en su despacho una roca lunar y piezas relacionadas con la ciencia, ha retirado el botón rojo con el que Trump pedía Coca Cola, aunque sí conserva el escritorio Resolute, regalo de la Reina Victoria al presidente Rutherford Hayes, también usado por Kennedy.