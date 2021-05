El expresidente de Estados Unidos Barack Obama acudió este pasado martes a una entrevista televisiva con James Corden y no se cortó a la hora de hablar de la existencia de los ovnis. El exmandatario confirmó que existen "imágenes y registros" de objetos no identificados.

"Lo que es cierto, y estoy hablando en serio, es que hay fotos y grabaciones de aeronaves en los cielos que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron, ni su trayectoria", comentó en el espacio televisivo, para añadir que "su vuelo no tenía un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy".

No es la primera vez que el tema de los ovnis salta a la palestra en el país anglosajón. Este próximo jueves, la CBS publicará el reportaje '60 Minutes', en el que el propio Gobierno de EEUU reconoce la existencia de estos objetos. Coincide, además, con un momento en el que el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia deben presentar el mes que viene un informe oficial muy esperado sobre los misteriosos avistamientos aéreos.