El presidente estadounidense, Joe Biden, lanzó este sábado una velada advertencia sobre las amenazas a la democracia de su predecesor, Donald Trump, y ensalzó la labor de la prensa, de la que dijo que "importa más que nunca en el último siglo".

Biden se convirtió en el primer mandatario desde 2016 que asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, una tradición que data de 1924 y en las que los presidentes suelen pronunciar un discurso humorístico y reconocer la labor de los periodistas que les cubren.

"Esta es la primera vez que un presidente ha asistido a esta cena en seis años. Es comprensible, tuvimos una plaga horrible seguida de dos años de covid", bromeó Biden en referencia al mandato de Trump, que nunca asistió a la gala durante sus cuatro años en el poder.

En un tono más serio, el presidente advirtió de que hay "un veneno que recorre la democracia" estadounidense, en aparente alusión al intento de Trump de darle la vuelta al resultado de las elecciones en 2020, y a su influencia en el Partido Republicano.

Los líderes de ese partido en varios estados clave han tomado nota de lo que no funcionó en 2020 y ahora diseñan vías para boicotear el resultado de los comicios en 2024 si lo consideraran necesario, gracias a su poder en los parlamentos estatales.

"Cuando se usan mentiras para enterrar la verdad (...), lo que está claro, y esto lo digo desde el corazón, es que ustedes en la prensa libre importan más que nunca en el pasado siglo", recalcó Biden.

Confiado en su reelección

El mandatario también advirtió del problema que supone la "desinformación" en el plano internacional, donde el orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial está "bajo un asalto grave", en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

Tras homenajear a los periodistas fallecidos en Ucrania, Biden reconoció que el trabajo de la prensa es duro, porque "la industria está cambiando" y hay "una presión intensa para agitar las cosas en lugar de arrojar luz".

"Pero la verdad importa. La democracia estadounidense no es un 'reality show'", subrayó.

Biden hizo dos referencias a su intención de presentarse a la reelección en 2024, algo que muchos en el país dudan debido a sus 79 años de edad.

"No me preocupan las elecciones legislativas (de noviembre), o si generan más obstrucción partidista. Estoy seguro de que podremos solucionarlo en los seis años que me quedan en la Presidencia", recalcó.

Luego dio paso al humorista Trevor Noah, invitado especial de la noche para hacer un monólogo, y le dijo: "Ahora puede usted reírse del presidente, y al contrario que lo que pasaría en Moscú, no irá a la cárcel".

Las bromas de Trevor Noah

Noah, presentador de "The Daily Show", bromeó con que, durante su visita a Polonia el mes pasado, Biden causó revuelo al decir que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no debería seguir en el poder, hasta que "alguien le explicó a Rusia que ninguna de las cosas que quiere Biden se acaban consiguiendo".

"Esta es verdaderamente la era dorada de las teorías de la conspiración, ya sea por parte de la derecha, que cree que Trump todavía puede ganar las elecciones de 2020, o de la izquierda, que cree que Joe Biden puede ganar las de 2024", apostilló.

El comediante sudafricano reconoció el trabajo del chef español José Andrés, del que dijo que siempre está ahí cuando hay un desastre y "probablemente por eso está sentado en la mesa de CNN", y destacó la presencia en la gala de otros famosos como Kim Kardashian y su pareja, el cómico Pete Davidson.

La cena congregó a unas 2.600 personas en el salón de bailes de un hotel a pesar del aumento de contagios de covid-19 en Washington, que llevó al principal epidemiólogo de EEUU, Anthony Fauci, a cancelar su asistencia y al propio Biden a pasar menos tiempo en el evento.