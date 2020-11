El nuevo Coronavirus (covid-19) está causando serios problemas de morbilidad y mortalidad. Desde que la OMS declaró que el covid-19 era una emergencia pública internacional (el 30 de enero de 2020) más de 48,4 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas, de las cuales 1,2 millones no han podido superar la enfermedad.

Estas cifras son estremecedoras y muy preocupantes. Sin embargo, desde hace mucho más tiempo nos amenaza otra pandemia que afecta a más de 1.400 millones de personas y que estaría relacionada con enfermedades que causan 17,9 millones de muertes cada año. Según la OMS, más de una cuarta parte de la población mundial está en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y algunos tipos de cáncer como consecuencia de sus hábitos sedentarios. En este sentido, se ha estimado que la inactividad física mata anualmente a 3,2 millones de personas. Sin embargo, todas estas cifras, que son periódicamente difundidas por expertos internacionales, no parecen tener tanta repercusión como las que está arrojando la pandemia del covid-19.

¿Por qué un problema de salud tan grave como es el sedentarismo y las enfermedades asociadas a él no preocupa tanto a la población general? Desde la Educación Física se trata, entre otras muchas cosas, de concienciar sobre la importancia de la actividad física en la salud global de los individuos, y mediante su práctica se repercute positivamente en los aspectos físicos, mentales, sociales y afectivos de los estudiantes. Desde hace varios años se viene destacando la importancia de que los jóvenes hagan actividad física y lo más importante, que se aficionen a ella para adquirirla como un hábito más de su rutina diaria. Diversos estudios han observado que el 80% de los adolescentes no alcanzan los niveles de actividad física recomendados (unos 60 minutos de actividades moderadas y/o vigorosas) y debido a las restricciones sanitarias, es posible que este porcentaje aumente en los próximos años. Esto es especialmente preocupante porque los expertos han manifestado que tendremos que aprender a convivir con el coronavirus. En este sentido, el sedentarismo no solo es perjudicial para todo lo comentado anteriormente, sino que recientemente se ha descubierto que las personas con capacidad física media o alta tienen la mitad de riesgo de ser hospitalizadas por coronavirus.

Muchos estudios han demostrado que el ejercicio físico y por lo tanto la Educación Física, son importantísimos porque mejoran la condición física y la función inmunitaria, reducen la inflamación de bajo grado y reducen el riesgo de infecciones respiratorias. De ahí que ahora más que nunca, la Educación Física podría ser la mejor vacuna a largo plazo para combatir esta y otras pandemias que puedan venir.