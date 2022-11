Halloween, Samaín y delles de les actividades programaes nos caberos díes nos colexos públicos dan mieu, munchu mieu. Ye más, nel colexu Marcelo Gago d’Avilés hebo una coreografía con "Una de mieu", esi tema de "Xentiquina" que fala d’esperteyos y de rapacinos como si fora la mesma Nueche d’ánimes. Tamién hai dellos espacios pa los sustos y too, nuna xornada na que les colleches y la fin del branu celta tienen muncho que ver, quiciabes más qu’el "trucu o tratu" americanu. Pero eso ye otru cantar.

Nestos díes, non pocos colexos fixeren esposiciones, instalaciones y diorames nos que les calabaces que rellumen, les pantasmes y dellos productos serondiegos como bellotes, ablanes y castañes son la base como la pieza que fixeren na so casa les hermanes Fernández García, Valeria y Telma y la so compañera Manuela González Marinas.

Les comunidaes educatives de los centros volcáronse en too nesta fiesta. Tornaron los patios en cementerios porque esta fiesta recuerda a los muertos con tumbes, y afondaron nos mieos, el de la oscuridá del llargu iviernu y otros, y pa dispidir los díes soleyeros mazcaritáronse como cadarmes, como espantayos con cicatrices, d’esperteyos, arañes y otres especies que bien podíen sirvir pa una película, un thriller protagonizáu por rapacinos. La Güestia tamién tuvo la so presencia nes cais asturianes. En Lluanco sábenlo perbien cuando el pasáu vienres al atapecer, dellos rapacinos, padres, madres y docentes del colexu públicu de La Canal salieron a la cai. Diben de pantasmes, de blanco, allumaos por antorches y con soníos de tambor, tamién de panderetes.

Y nos conceyos del Oriente y tamién del Occidente d’Asturies hebo pasucais infantiles, más que "trucos y tratos" y mazcaritos que nun teníen que ver col Antroxu sinon con una fiesta pagana de va sieglos, que nació n’Europa, viaxó a Estaos Xuníos, tornó de vuelta y ayudó a recuperar la vieya tradición de les calabaces, de les últimes colleches enantes de los díes más curtios del añu, del iviernu.