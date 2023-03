Xintar, deprender y xugar nel Maximiliano Arboleya

Xintar, deprender, xugar y compartir. Y too na zona del comedor escolar del colexu Maximiliano Arboleya, en Los Barreros (Llaviana). L’envís del centru yera remocicar el espaciu pa desendolcar n’elli una montonera d’actividaes nes que la xuntanza, la educación pa la salú y la socialización, ente otros, fueren los pegoyos d’un proyectu de vida saludable. Col pasu del tiempu, comprobóse qu’esa cadarma ta bien fixa y permite l’acoyida de tola comunidá educativa qu’aconceya nesti aula cuando ye necesariu.

El comedor ye la base. Pero non solo. La reciella fai recetes cencielles nos cursinos de cocina nos que ye imprescindible’l mandil y el gorru. Hai tiempu y espaciu pa los almuerzos del programa "Rico, rico desayuno" pero sobre too, una parte bien importante ye la xeneración de estayes de convivencia y xuntanza no que enantes yera solu un comedor de centru con cocina propia. Nos recreos, cuando la lluvia nun dexa esfrutar del patiu hai rapacinos qu’enllenen el "comedor" colos sos xuegos de mesa, tamién empleguen esti espaciu pa los cursinos educativos entamaos poles families y nos que participen espertos en delles materies. Y too eso nun espaciu que va pocos meses nun taba aprovecháu.

"Tamién dexamos el espaciu a entidades como Cruz Roja pa les sos clases d’apoyu, actividaes estraescolares como’l refuerzu educativu, robótica o dibuxu", desplica la directora del centru, Yolanda Vallina, que espón amás que el renováu espaciu úsase pa los festivales qu’entama el colexu nos que siempre tan invitaes les families.

Col tiempu, el centru ta arguyosu d’esos cambéos d’organización, y de crear una "exa promotora de bientar pa tola comunidá educativa" con un oxetivu, facer espoxigar un mou de vida sana nel alumnáu, granible, que sirvió, ente otres coses, p’algamar el distintivu de Sellu de vida saludable, daqué que la comunidá educativa del centru cellebra.