La oposición de Llanera cargó ayer contra el alcalde, Gerardo Sanz, a partir de la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo “por la que se considera improcedente el despido de las dos trabajadoras del Equipo de Intervención de Apoyo a las Familias”. El portavoz de IU, Gonzalo Bengoa, fue el primero en pronunciarse ayer sobre el particular: “La sentencia, que no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, plantea la readmisión de ambas trabajadoras en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o que se abone una cantidad que supera los 50.000 euros descontando el importe ya recibido durante el inicio del procedimiento (...) El Alcalde debería dar explicaciones por una decisión que supone un gasto extraordinario a las arcas municipales que resulta inadmisible porque deriva de una decisión unilateral y equivocada”.

Bengoa no ahorró críticas hacia el regidor llanerense. "Según el Juzgado no estamos ante un despido objetivo, no hay una situación sobrevenida en relación con la financiación del EITAF y el Ayuntamiento no ha seguido los cauces formales establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. Compartimos que el problema de la financiación debió solucionarse pero por la vía de la negociación y el acuerdo político, no renunciando a servicios públicos y despidiendo a trabajadoras”, valoró Gonzalo Bengoa, para quien “estábamos ante un problema con tantas aristas que cabían varias soluciones, pero nunca la que decidió el Alcalde”.

El portavoz de IU explicó que desde el pasado enero Llanera dejó de contar con este equipo, "del que era cabecera con dos trabajadoras y que también prestaba servicios en los Ayuntamientos de Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Noreña". "El Alcalde presentó la renuncia sin dar explicaciones a las trabajadoras, al resto de municipios afectados y ni siquiera a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con la que tiene suscrito el convenio desde hace años (...) El voto de Izquierda Unida fue un no rotundo a los presupuestos de Llanera para 2022 precisamente porque Gerardo Sanz decidió no rectificar y tomó la decisión unilateral de renunciar al Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia", dijo Bengoa para el que "perder efectivos de Servicios Sociales con una plantilla que ya resulta escasa es inaceptable”. Censuró asimismo "el ocultamiento que Gerardo Sanz hizo sobre la decisión de romper el citado convenio a los partidos de la oposición en Llanera.

Por su parte, el PP también criticó con dureza al regidor, al que también reclaman explicaciones ante “las graves consecuencias que su imprudencia está ocasionando a todos los llanerenses” “No puede pasar ni un día más sin que Sanz asuma las responsabilidades políticas de su fallida gestión”, añaden los populares.

“Una vez más, la actuación unilateral y la falta de diálogo del Gerardo Sanz en contra de los intereses de Llanera y de espalda a los otros 4 ayuntamientos, supone una penalización a todos los llanerenses”, señalan desde el PP que apuntan que la sentencia por la que se considera improcedente el despido de las dos trabajadoras del Equipo de Intervención de Apoyo a las Familias.

Los populares apuntan asimismo que las “malas decisiones del Alcalde hacia este servicio, con la inestable colaboración de IU en la pasada legislatura ya supusieron un coste de 120.000 euros a las arcas municipales". Desde PP denuncian que “la poca capacidad de diálogo y de transparencia de Gerardo Sanz hizo que se diera por finalizado este contrato sin ni siquiera haber ni negociado ni comunicado al resto de ayuntamientos que se beneficiaban del mismo (Noreña, Riosa, Ribera de Arriba y Morcín)”. Para los populares esta situación refleja “la altiva actitud de un Alcalde al que no le preocupa ni este servicio ni lo que es más preocupante, los usuarios del mismo”.

El portavoz de IU también respondió al PP al conocer el contenido de sus consideraciones, en las que menciona a la coalición. "Izquierda Unida quiere hacer una aclaración después de leer cómo el PP nos implica en la que denominan 'una inestable colaboración' y 'complicidad' con las decisiones unilaterales del alcalde de Llanera en el anterior mandato. Efectivamente, IU asumió la concejalía de Bienestar Social y durante los cuatro años estuvo al frente, pero también desde que se creó el Equipo de Intervención Técnica de Atención a las Familias (EITAF) defendió un servicio que considera fundamental para el concejo. IU respondió en numerosos Plenos a preguntas del PP y reiteró que este servicio se mantendría siempre que estuviéramos en el gobierno de Llanera como así fue. Lo defendimos, a pesar de todas las dificultades y problemas al igual que lo hicimos en la etapa del PP cuando también entonces IU salió en defensa del EITAF en numerosas ocasiones ante la posibilidad de pérdida del servicio", dijo Bengoa.