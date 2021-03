“No tuve formación de centro-derecha”

–Nací en Salamanca en 1935. Mi hermano, Gabriel, dos años más pequeño, fue catedrático de Anatomía. Crecí modestamente, como familia normalita, en el bajo de una casa antigua sin cuarto de baño ni calefacción en un barrio de las afueras, la Chinchibarra, que a 300 metros daba a un monte pelado donde jugábamos. Cuando empecé en la facultad cambiamos de casa, en el mismo barrio, y tuvimos cuarto de baño.

–¿Qué era su padre?

–Jesús Bernal Hernández era funcionario de Correos, telegrafista. Sacó la plaza y vivió en Oviedo, donde estudió Derecho, y en cuanto pudo regresó a Salamanca y se casó con mi madre. Fuera de la horario de telegrafista, que a veces era por la mañana; a veces, por la tarde y, en ocasiones, de noche, trabajaba con mi abuelo materno Manuel Valls, que había fundado una gestoría y tenía la representación de aceites para automóviles y maquinaria pesada de Campsa y Esso.

–¿Les afectó la Guerra Civil?

–Mi abuelo materno, Manuel Valls, de Ciudad Rodrigo, había sido ferroviario y secretario del Partido Socialista en Salamanca. Estuvo unos meses en la cárcel y fue represaliado. Un hijo suyo, dirigente de UGT, cumplió 6 u 8 años y otro tío mío estuvo un breve tiempo encarcelado por ser de las Juventudes Socialistas. Mi padre era del partido de Izquierda Republicana, de Azaña, y su jefe lo destinó a Fuentes de Oñoro por miedo a que lo pasearan.

–O sea que en su casa siempre estuvo presente la política.

–Recuerdo claramente cuando apareció por casa mi tío Luis, salido de la cárcel. La familia se reunía frecuentemente y, con 8 o 9 años, oía hablar en contra del sistema y sobre el avance de la Segunda Guerra Mundial. Me advirtieron de que había que andar con cuidado y no decir que se oía Radio España Independiente, controlada por el PC, aunque no había peceros en casa.

–¿Hablaban de la Guerra Civil?

–Sí, y empecé a entenderlo a los 8 años. Asistí al único colegio mixto de Salamanca, el “Ave María”, cuyo fundador era un maestro republicano. Allí la historia de España acababa en 1936. Buen colegio, del que salió Elías Díaz.

–¿Cómo era su padre?

–Algo más bajo que yo, un poco grueso, ágil, muy activo, muy cariñoso y muy exigente y recto. Mi abuelo también mostraba mucho cariño. Son los dos personajes más importantes de mi infancia: me enseñaron el valor del trabajo y de la honradez. Mi abuelo no tenía formación, pero sabía muchas cosas, era muy inteligente y tenía mas familiaridad conmigo que con sus hijos y me contaba cosas personales.

–Tuvo mucha relación con él.

–Empecé a ir a trabajar a la gestoría a los 12 años, en vacaciones, porque mi abuelo padecía del corazón y andaba muy despacio. Primero iba a buscar el correo, luego a hacer los encargos y, más tarde, gestiones en oficinas públicas.

–¿Cómo era su madre?

–Mercedes, era ama de casa, encantadora y muy cariñosa. Mi hermano y yo tuvimos la inmensa suerte de crecer en una casa en la que nos sentíamos queridos.

–¿Qué tal estudiante fue?

–No voy a presumir. Me era fácil estudiar. Fui abierto y normal. Jugábamos en la calle. Si llovía nos arrimábamos a un portal o recodo y decíamos que estábamos en “una brigada”. Leía tebeos alquilados, me regalaban cuentos de Calleja y de leyendas y, al final, libros de historia que traían los reyes, junto a juguetes y otros regalos. En casa había algunos libros y con 10 años empecé a leer una colección de Historia universal en 8 volúmenes.

–¿Había religión en su casa?

–Mi madre era religiosa y mi padre iba a misa los domingos, pero no eran excesivamente practicantes. Nosotros íbamos de pequeños. Dejé de ir a misa a los 15 o 16 años. No soy ateo, soy creyente pero no practicante.

–¿Qué adolescente fue?

–Interesado en la vida. Me gustaba saber las cosas, tener amigos, jugar al fútbol y estuve a punto de ser fichado por el Salamanca, cuando estaba en Tercera División. Mi madre dijo que no.

–¿De qué jugaba?

–De defensa. Entraba fuerte porque era un chico de la calle y participaba en algunas peleas y pedreas. Una piedra abrió una brecha a mi hermano al lado del ojo, pero eran peleas sanas.

–Salía con su hermano.

–Lo propiciaba mi padre. Teníamos amigos comunes. Hubo problemas cuando uno quería cortejar y el otro era pequeño.

–¿A qué edad?

–A los 15 o 16, cuando empecé a ir detrás de Teresa, que es mi mujer. Estudió conmigo en el colegio, un curso detrás.

–¿Por qué estudió Derecho?

–Para arreglar pronto mi vida y casarme. En casa me enseñaron que había que vivir del propio trabajo. En el examen de Estado, el catedrático de Filosofía, Alonso Zamora Vicente me llamó porque le había gustado mi ejercicio y se ofreció a lanzarme si estudiaba Letras, pero la mejor salida era una cátedra, un camino muy largo. Me atraían Medicina y Derecho. Quizá me inclinó que mi padre hiciera Derecho.

–¿Se lo indicó?

–No. Mi padre enfermó de un cáncer de pulmón cuando yo tenía 14 años y murió dos años después. A los 14 años perdí a mi abuelo.

–Sus dos referencias vitales le dejaron solo ante la adolescencia. ¿Cómo lo vivió?

–Mi padre me advirtió de que, como hijo mayor, debía cuidar de mi madre y de mi hermano.

–Las pensiones de viudedad no eran nada.

–No quedamos bien, pero la gestoría continuó y mi tío pagaba lo que cobraba mi padre cuando trabajaba allí y entre las dos cosas nos arreglábamos. Además, los telegrafistas de España habían hecho un negocio curioso: la hoja con los resultados de los partidos de fútbol que se llevaba a los bares para los jugadores de las quinielas. La de Salamanca la llevaba yo a unos 30 bares que pagaban una cuota. E hice la carrera con beca y con las matrículas de honor no pagaba.

–Su carrera en Salamanca

–Empecé en 1952. Tuve magníficos profesores. Enrique Tierno Galván, que daba Derecho Político desde una perspectiva rigurosamente marxista; Ignacio de la Concha, que luego fue profesor en Oviedo y Joaquín Ruiz-Giménez, de filosofía del Derecho. Los alumnos salimos en la huelga del 56 y Tierno hizo un seminario que fue germen del PSP, con Raúl Morodo, de mi curso, pero en general no había inquietud política. Acabé con 22 años.

–¿Cómo era ideológicamente?

–Nunca tuve una formación de centro-derecha. Había mamado en la familia y en la abierta biblioteca de la universidad leí a Marx y Kropotkin y “Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron”, de Renard. El cura que llevaba la biblioteca me advirtió que estaba en el índice de libros prohibidos, pero dejó que lo sacara.

–¿Qué quería ser en Derecho?

–Mi maestro Antón Oneca me dio la opción de intentar una cátedra, pero se tardaba mucho. Decidí hacer una oposición que preparé durante año y medio: elegí las que tenían más plazas. Firmé tres: secretarios judiciales, jueces o fiscales y letrado del Ministerio de Justicia, que tardó en salir. Saqué las otras dos. Saqué el número 2 y elegí fiscal porque me permitía ir a una ciudad que tuviera facultad por si podía ser profesor.

–¿Hizo milicia universitaria?

–Sí. Fue interesante. Serví en un regimiento de montaña en Loyola, San Sebastián. Era la guerra de Ifni y me enteré de que el coronel Pérez Viñeta había ofrecido mi regimiento, el número 2, para ir voluntario. Durante dos meses nos preparó para la guerra de Ifni. Hice el campamento en Carrascal (Navarra).