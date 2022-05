“Era peor la comisaría que la cárcel por los palos que llevabas”

Vicente Gutiérrez Solís (Otiello de Arriba-La Casona, Langreo. 12 de marzo de 1933) es memoria viva del comunismo. Entró en el PCE en 1955 y ahí sigue, “aunque no en primera línea”. Su lucha antifranquista le llevó a la cárcel en ocho ocasiones, “previo paso por el purgatorio”, dice en referencia a los golpes que llevó en diferentes comisarías. Fue deportado y durante 18 años no pudo trabajar legalmente.

Infancia en el pueblo

“Nací en un pueblo de arriba de Ciaño, en Otiello-La Casona. Soy el menor de tres hermanos, José y Manuel fallecieron los dos. En mi infancia existía mayor compañerismo y solidaridad. Estudié las primeras letras en el pueblo con una maestra que tenía una pata de madera. Fue quien me aprendió el Catón. Después anduve a la escuela del pueblo hasta que a los once años mis padres, que querían que estudiásemos nos mandaron al colegio de los frailes de Ciaño. Tengo algún recuerdo de la Guerra que nunca se me ha olvidado. Cuando venían los aviones a y los críos nos guardaban en las cuadras o en un chamizo. A mi padre, Tomás, lo llevaron a fortificar a Ujo. Era arriero. De aquella no había carreteras y todo lo que se servía a los pueblos era con caballerías. También bajaba carbón desde el Pico Polio hasta Ciaño. De ahí, como era muy curioso, pasó a herrador de mulas en Carbones Asturianos y luego en Carbones de La Nueva, donde se jubiló. Mi madre, Amor, era una esclava. Tenía que atender a tres hijos, al marido y al ganado que había en casa. Teníamos caballos, vaques, oveyes. Teníamos de todo y trabajábamos porque comíamos de eso y de la huerta. Cuando veo ahora la guerra de Ucrania me acuerdo de los problemas y sufrimientos de la de la Guerra Civil. Unos perdieron a los padres, otros a los hermanos, otros a los hijos. Fue un desastre. Volviendo a la escuela. Después de los frailes estudiamos con Don Rosendo, un maestro particular en Sama, en lo que hoy es la calle Manuel Llaneza. Seguí estudiando lo que pude porque mis padres insistían mucho en que no fuéramos a la mina. Al final me quedan cuatro asignaturas para acabar la carrera de Comercio, que hice en Oviedo”.

Primeras detenciones

“A los 16 años , en septiembre del 49 empecé a trabajar en Carbones de La Nueva, de pinche en el exterior. También era pinche para ir a buscar la leche al capataz a la estación de Langreo que venía un lechero de Olloniego, y para hacerle astillas para la cocina y trabajarle la huerta. Ahí estuve hasta 1960, que me detuvieron por primera vez. Bueno, hubo otra anterior pero hablo muy poco de ella. Todavía no estaba en el Partido (PCE) y ya había llevado unas buenas hostias. Bajamos cuatro o seis chavales del pueblo al entierro de una paisana. En Ciaño había unos guardias junto al quiosco de periódicos, y yo, que donde había un guardia civil o un policía municipal parecía que les tenía reparo, les provoqué un poco tirando unas piedras. Grité UHP (Uníos hijos del proletariado) y los otros echaron a correr pero un compañero de El Cadavíu y yo, no corrimos. Buena cosa hicimos. Nos llevaron a una oficina de la policía municipal en Ciaño y nos zumbaron bien zumbaos. En el 60 me detuvieron porque era el congreso del PCE en Praga. Fueron cuatro de Asturias y cayeron. Entonces nos detuvieron a más, en el expediente éramos 39. A mi ya me conocían. En las huelgas del 57 y el 58 hice lo que pude. Había entrado en el Partido por un primo carnal, Gerardo el Portu, que fue quien me influyó. En el 60 me mandaron a la cárcel de Oviedo pero antes había que pasar por el purgatorio, por comisaría que era donde peor lo pasabas por los palos que llevabas. Allí estaba Ramos. Estuve cuatro días en la comisaría dándome por arriba y por abajo, día y noche. Te sacaban a cualquier hora. Llegaban a la una o las dos de la mañana, borrachos, de cubalibres hasta arriba, la puta que los parió, y me dieron madera que pa qué recordar. Me cayó un año y cumplí nueve meses. Salí en noviembre del 60”.

El veto laboral

“ Lo primero que hice al salir de la cárcel fue ir a Carbones de La Nueva para decir que estaba en libertad y volvía al trabajo. El putu amu era Felipe García, era el alcalde y el jefe de la empresa. Pedí cita con él y no me la daba así que un día me colé en el despacho. Le saludé, le dije quien era y que porqué no me admitía en el trabajo. Echó mano al cajón, sacó el cacharro, me encañonó y empezó a gritar “fuera de aquí”. Quedé despedido 18 años, hasta la amnistía. Como no tenía trabajo volví a casa de mis padres. Ayudaba a cortar madera para postíar en la mina. Luego me aconsejaron que sacase el carnet de conducir y saqué el de primera especial para llevar camiones. Me ayudaron mucho en transportes Zapico y un paisano que se llamaba Segundo. En el 60 me casé con Marcolina Argüelles, nos conocíamos de toda la vida, del pueblo y llevamos 67 años juntos. En el 61 nació el crío, Eliseo. Yo estaba negado en todas partes, cada sitio que iba a pedir trabajo me decían que no. Entonces llega la huelga del 62, que tuvo mucha repercusión nacional e incluso internacional. Me detuvieron y estuve dos meses en la cárcel con la huelga de abril y mayo. Antes pasé por comisaría, que es donde uno sufrió la de María santísima. Aquellos cabrones, dándote palos por un lado y por otro. A los que estábamos en la cárcel nos soltaron por la presión que ejercieron los huelguistas, los compañeros. En agosto, a últimos, me ponen en libertad y salgo y vuelve la huelga de agosto del 62 y me vuelven a detener. Ahí me deportaron”.

La deportación

“Una noche nos llevaron al cuartel de la Policía Armada de Oviedo, donde Buenavista. Nos metieron en un camión de ganado que tenía cuatro asientos de madera. No nos dijeron a donde íbamos ni mucho menos. Fuimos a León, Palencia, y al final a Soria. Llegamos 12. Ni la mujer ni la familia sabía donde estaba. Llegamos a Soria y aquello era una penitencia. Nos teníamos que presentar al cuartel de la policía a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde. Preguntamos que dónde nos metían y nos dijeron que no querían saber nada. Se corrió la voz de que había mineros asturianos deportados. Aquella pobre gente no lo creía. El comportamiento de la gente del pueblo fue extraordinario. Había que ver lo que era Soria en aquellos tiempos pero la gente hizo un esfuerzo tremendo por nosotros. Estuve allí seis meses, y el resto de la pena, hasta los 14 meses, en León. En Soria no había manera de encontrar trabajo pero otros dos y yo fuimos a un tejera.

“Con la huelgona del 62 me metieron en un camión de ganao en Oviedo y me mandaron deportado a Soria”

Luego tuvimos problemas con el patrón y nos echaron. Más tarde trabajé de albañil y otro de Laviana y yo hicimos los depósitos de una gasolinera a pico y pala. De Soria fuimos a León. Nos pusimos todos los deportados de acuerdo para juntarnos en León. Teníamos contacto con el Partido, que nunca se perdió. Nos dijeron que quienes quisiesen salir de España tenían el camino abierto pero entre los familiares y el Partido decidimos que todos juntos haríamos más fuerza para resolver el problema de los 126 compañeros que estábamos deportados. Había gente de Langreo que veraneaba en La Virgen del Camino y nos dejaron un par de casas, además de otra de un familiar de mi padre. Allí estuvimos hasta que nos fueron mandando para casa”.

Francia, Unión Soviética y República Democrática Alemana

“El 30 de noviembre del 63 volví a casa pero a principios del 64 me vuelven a detener. También evité otra. Me avisaron de que un Guardia Civil había comentado en Casa El Pintu, un chigre de la Puente del Carbón, que a las cinco de la mañana tenía que ir a detener a Vicente a La Casona. Escapé. Estuve unos días guardao.

–¿Dónde?

Jajajaja. Estuve por aquí. En agosto recibo el aviso de que iba a salir para Francia. Salí de casa de mi padre y de mi madre. Jajaja. Había estado en dos sitios más, pero estaba hasta los cojones, ya tenía un neñu que me veía y me llamaba “Paisanu” porque no me conocía. Crucé todo el monte hasta Santo Emiliano y allí me esperaba Lin, un taxista de Sama que simpatizaba con nosotros y me llevó hasta La Felguera. En La Felguera me cogió un matrimonio de manchegos. Años más tarde me reconocieron en una fiesta del PCE y me dijeron que habían sido ellos los que me habían sacado de España. Estuve en París unos días hablando con la dirección del Partido, con Santiago (Carrillo) y esta gente, explicándoles el proceso de la huelga del 62. De ahí me mandaron a la Unión Soviética a explicar el tema de la minería. Estuve en el Donbás, no lo tenía muy claro pero ahora con la guerra lo recordé. Eran zonas mineras. Me mandaron a descansar unos días a a Sochi y me dijeron que si quería ir a la República Democrática Alemana a unos cursillos de tres meses. Acepté. Salí de Alemania y me dijeron que si quería ir a Francia podían arreglar los papeles de Marcolina y el guaje. Yo llevaba mucho tiempo sin ver al crío y sin poder vivir un día con la mujer en las debidas condiciones. Con todo lo que ella había sufrido, que le mataron al padre y todavía no sabemos donde está, que se crió con la güela y que luego dio conmigo. Le debo mucho, mucho, mucho, en todos los aspectos. Estuve trabajando en el comité provincial del PCE en Lyon. Teníamos una organización muy fuerte en el exilio, en Francia, en Suiza y en Alemania. . Estuve trabajando en el comité provincial del PCE en Lyon, teníamos una organización fuerte. En Francia, suiza, Alemania. Arreglamos los papeles y vinieron Marcolina y el crío. Me mandaron a trabajar a la empresa de un comunista y tuve problemas porque había una diferencia de la hostia entre el salario de un francés, un español o un marroquí”.