"En casa había mucho amor por nosotros y por la cultura"

Hay silencios en las obras y en esta entrevista porque "no me gusta hablar de mí, esto me está resultando duro". Sí habla de ella –le guste o no–, pero no da datos, es decir, información concreta sobre hechos o elementos que permita estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Paradojas de una mujer cercana que no deja aproximarse, habladora y reservada a la vez por el pudor.

–Nací en Villalegre (Avilés) en 1961 y tengo un hermano, Baltasar, 18 meses más pequeño.

–¿A qué se dedicaba su familia?

–Mi padre es fruto de la emigración interior española de los años cincuenta. Vino en 1957 desde Agualada, una aldea de La Coruña, con su padre y con su hermano, a buscarse la vida. Tendría en torno a 27 años y venía de trabajar en las minas de wolframio. Conocer a mi madre y quedarse fue todo uno. Él era albañil, y mi madre, ama de casa.

–¿Cómo se llamaba y era su padre?

–Baltasar era una persona que, a pesar de no haber adquirido educación, tenía una sensibilidad especial. Él es la semilla y el germen de que yo me dedique al arte porque me acercó a la cultura a través de la zarzuela, la música clásica, la lírica, los libros de arte, la lectura y el conocimiento. Lo recuerdo maravilloso, pero lo viví poco tiempo.

–¿Por qué?

–Cuando yo tenía 12 años, en 1972, esta felicidad con mi padre se vio truncada por un accidente terrible que tuvimos en el que él murió y yo salí malparada.

–¿Qué le pasaba?

–No podía caminar y no me pude recuperar hasta los 18 años. Esa parte de mi vida, si la pudiera evitar... Caminaba con una sola pierna, apoyada en dos bastones ingleses [los que se sostienen en el antebrazo] y no tuve una vida cómoda. Al quedar huérfana de padre y madre tampoco tenía recursos económicos.

–¿Cómo se llamaba su madre y cómo era?

–Marisa y era un cascabel, muy alegre, parlanchina, sociable y muy buena cocinera.

–¿Eran de dar mimos?

–En mi casa había mucho amor. Lo que más respiré en mi primera infancia fue amor en general y amor por la cultura. Escuchábamos a Alfredo Kraus en el tocadiscos. Si tengo que destacar algo de mi padre era su capacidad para cambiar aquello que no le gustaba y su espíritu inconformista. Se educó a sí mismo, le recuerdo pintando al óleo un jarrón de flores y cantaba muy bien. Era muy artista.

–¿Le queda recuerdo de alguna ideología familiar?

–Sí. Mi padre era una persona muy solidaria, con una conciencia obrera muy grande, militaba en el PC en la clandestinidad y daba la cara por los demás. En mi casa no se ocultaban las cosas, se vivía una atmósfera de libertad. No eran religiosos y yo tampoco lo soy.

–Sus primeros recuerdos de Avilés.

–El parque del Muelle como punto de encuentro, el café Colón, que era una maravilla... Era adonde veníamos los de los alrededores.

–¿Dónde empezó a estudiar?

–En la escuela de Villalegre a los 6 años, con niñas. A los 8 era mixto. Siempre destaqué en plástica. Era inquieta, una ardilla.

–¿Qué pasó después del accidente?

–A mi hermano Baltasar y a mí nos separaron. Me fui con el abuelo paterno, que vivía aquí, y estuve con él tres años. Luego me fui a vivir con mi madrina, que se llama Elisa, una íntima amiga de mi madre a la que estoy eternamente agradecida porque me cuidó mucho. Estuve con ella cinco años.

–¿Cómo fue ser una ardilla con problemas de movilidad?

–Fue un esfuerzo añadido. Era capaz de subir las escaleras hasta un quinto piso pero no había coches como ahora que te llevaran a los sitios.

–¿Qué adolescencia pasó?

–Era muy madura porque la vida me empujó a serlo inevitablemente. No podía correr ni bailar ni salir como los demás.

–¿Cómo llevó emocionalmente todo eso?

–Estas cosas no se superan, pero se palian según tu carácter. Mucho. Nunca perdí la alegría de vivir. Tienes momentos, claro que sí, porque no es fácil, pero no he hecho un drama de ello. Sí he utilizado el arte como un acto de catarsis para paliar cosas que me afectan emocionalmente de entonces y posteriores. Y lo sigo haciendo, aunque cada vez menos.

–¿En qué obras?

–Mi trabajo "Por el desván de mi infancia" es un acto de catarsis. La hice en México, en el Museo de Arte Olga Costa de Guanajuato, y luego la desarrollé y llevé a más sitios. Me sirvió para sanar las heridas.

–¿Pudo seguir estudiando?

–Acabé bien el Bachiller, sin ser una lumbrera porque siempre me aburrió la vida académica. Soy dispersa. Mi padre se murió antes que Franco, para que nos hagamos una idea de la época, y yo no tenía recursos económicos, cero patatero. A los 19 años empecé a trabajar.

–¿En qué?

–En la Administración local. Fue cuando empezaron los acuerdos entre el Insalud, que ponía el personal sanitario, y los ayuntamientos, el administrativo, para hacer los primeros centro de salud, que no eran como los de ahora. Con ese sueldo me independicé.

–¿A qué edad?

–A los 20 años. Me fui sola a una casa en Villalegre. Era el bicho raro, pero me arreglaba muy bien porque siempre me acepté. Soy muy independiente hasta ahora. Sentí que manejaba las riendas de mi vida y que yo era mi única responsabilidad, lo que es muy agradable y también un peso que tienes que saber soportar.

–¿Tenía un plan?

–No. Siempre he tenido la actitud de vivir la vida muy en presente. Hoy y mañana. La vida es muy efímera. Lo aprendí a los 12.

–¿Cuándo empezó a hacer cosas artísticas?

–En el centro de salud los laboratorios daban una publicidad de sus productos que venía enmarcada. Yo desmontaba los marcos y hacía "collages" con lo que encontraba: cartones, betadine, esparadrapos, mercromina y ponía en la pared ese cuadrito. Era jugar con formas y colores.

–Dice "jugar". ¿No pensó en dedicarse al arte?

–Siempre había estado haciendo cosas. Al año y algo de empezar a trabajar mi inquietud me llevó a matricularme en dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. En clase me aburría mortalmente.

–¡De copiar escayolas!

–Después de hacer todas las escayolas de toda la escuela en todas las técnicas llegué a la conclusión de que la enseñanza clásica me aburría como una ostra. Lo mío era hacer las cosas que mi imaginación me llevase a hacer. Desde entonces soy autodidacta. Me busco la vida para aprender lo que creo que necesito aprender, pero huyendo del academicismo.

–¿Está en contra?

–En absoluto, ni del academicismo ni de la educación reglada, pero tiré más por la libertad de aprender lo que necesitaba para hacer lo que quería.

–¿Cuándo decidió que se iba a poner en serio como artista?

–En 1996 o 1997, por incitación de José Ferrero, mi compañero de vida, al que conocía desde 1990.

–¿Cómo lo conoció?

–Por la calle. Me animó a mostrar lo que hacía y fue un punto de inflexión. Tuve la suerte de conocer a personas que han influido en mí. A José Ferrero, Fernando Redruello, Bernardo Sanjurjo, María Jesús Rodríguez, Antonio Gamoneda, Aurelio González Ovies los conocí antes de tomarme en serio hacer arte y todos me han influido para acercarme más al mundo creativo. Y luego conocí a Chema Madoz, a la cineasta Mercedes Álvarez, al poeta visual Antonio Gómez, y son como mis tesoros. Han influido en la actitud de personas ante el arte que me gusta.

–¿Cómo se ganó la vida?

–Trabajé hasta los 40 años. A esa edad pasé a ser pensionista por invalidez.