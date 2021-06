Piden mejoras de la seguridad vial entre Barres y Figueras

Una de las entradas principales a la villa de Figueras amaneció ayer con un letrero que reza “Abandonado por el Ayuntamiento de Castropol”. La asociación de vecinos “As Figueiras” se desmarca de esta acción, pero sí que ven necesario que el Consistorio castropolense atienda las numerosas reclamaciones pendientes de resolver en esta localidad. La primera, dicen, es habilitar una acera que una Barres y Figueras para dar seguridad a los peatones en un punto muy transitado: “Ahora es un peligro”.

El presidente del colectivo, Francisco Martínez, explica que actualmente no queda más remedio que andar en casi todo el trayecto por la carretera y “con mucho miedo”. Se trata de una zona muy transitada por los vehículos, pero también por los peatones pues es zona de paseo y de paso del Camino de Santiago.

“Lo pedimos al Ayuntamiento y lo vieron viable, pero seguimos esperando”, lamenta, consciente de que hay terreno disponible para hacer este paso seguro. Además de la acera, ven necesario un apeadero en condiciones para el autobús, pues ahora se ve obligado a parar en la carretera, pese a disponer de espacio suficiente para habilitar un estacionamiento sin peligro. A la vez, piden nuevas marquesinas para que los niños esperen el transporte escolar.

Para As Figueiras es importante que se hagan cumplir los límites en la circulación, pues, denuncian, en determinados momentos del día la villa se vuelve un peligro. Se refieren a la hora en la que salen para comer los trabajadores del astillero (salen a la una y solo tienen una hora disponible). En ese momento, dicen los vecinos, se registra mucho volumen de tráfico y, en muchos casos, los coches transitan a velocidades que superan la limitación de 30 kilómetros por hora. “Faltan señales de limitación, no sé como no hubo ya un atropello, son muchos coches saliendo a la misma hora”, explican Martínez e Iván García, que también integra el colectivo.

Por último, en materia de seguridad vial ven necesarios más pasos de cebra por el pueblo, así como en las rotondas de acceso a la Autovía del Cantábrico. Se trata de un punto muy frecuentado, al ser paso obligado para acudir al entorno de Arnao. Otra vieja reivindicación es la de señalizar correctamente las amplias áreas de aparcamiento con las que cuenta actualmente la villa figueirense.