J.K. Rowling, quien anteriormente había expresado su apoyo a la participación de Johnny Depp en la franquicia de Animales Fantásticos, parece que ha cambiado de opinión. Aparentemente la autora no se ha opuesto a la decisión de Warner Bros., que pidió al actor que renunciara a su papel en la tercera entrega.

Según informa The Hollywood Reporter, Rowling no rechazó la decisión de Warner Bros. de exigir la renuncia del actor. Depp anunció su salida de Animales Fantásticos 3 el pasado 5 de noviembre, pocos días después de perder un juicio por difamación contra The Sun. El tabloide británico se había referido al actor como un "maltratador de esposas" al hablar de las acusaciones de su ex, Amber Heard, con quien libra desde hace meses una cruenta batalla judicial.

La decisión de Rowling de no intervenir para evitar la salida de Depp, o al menos pronunciarse en contra, marca un cambio significativo con respecto a su posición en el pasado. Las acusaciones de abuso por parte de Amber Heard surgieron por primera vez en 2017. En ese momento la escritora defendió la decisión de Warner Bros. de no sustituir a Depp como Gellert Grindelwald. "Según nuestra comprensión de las circunstancias, los directores y yo no solo nos sentimos cómodos con nuestro elenco original, sino que estamos realmente felices de que Johnny interprete a un personaje importante en las películas", afirmó.

En la primera película de Animales Fantásticos, Depp tuvo un papel muy pequeño, apareciendo tan solo al final al revelar el verdadero rostro del villano. El personaje se ha vuelto cada vez más importante y estaba previsto que Depp tuviera el mismo tiempo en pantalla que Jude Law y Eddy Redmayne en la tercera película. El actor cobrará su sueldo íntegro, unos diez millones de dólares, por la única escena de la película que había rodado.

A medida que crecieron los problemas legales de Depp, su participación en la saga se volvió cada vez más controvertida. Finalmente, la estrella ha renunciado al proyecto. "Mi vida y carrera no se define por este momento", reivindicó Depp a través de Instagram.