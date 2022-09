'Rainbow', el loco viaje lisérgico de Paco León

Desde que se puso por primera vez detrás de la cámara en 'Carmina o revienta', Paco León no le ha tenido miedo a nada. Es una de sus máximas, atreverse, intentar hacer algo diferente, subvertir las narraciones convencionales y aportar frescura a sus ficciones. Es algo que también caracteriza su última obra, 'Rainbow', una versión absolutamente libre de 'El mago de Oz' en la que el director intenta radiografiar la cultura de la generación Z y su forma de relacionarse a través de la imagen y la música, de las redes sociales y la inmediatez de la expresión.

"En realidad, 'El mago de Oz' era una excusa para desarrollar un universo propio. El motor desde el principio era mi fascinación hacia esos veinteañeros que están haciendo cosas muy interesantes y no tienen vergüenza, vienen sin pedir permiso ni perdón. Quería que su espíritu irreverente impregnara esta película", cuenta el director a El Periódico de Catalunya unos días antes del estreno de la película en el Festival de San Sebastián.

En 'Rainbow' Dorothy es Dora (Dora Postigo), una adolescente que busca a su madre y comienza un viaje para descubrir su propia identidad. Por el camino se encontrará a un joven que vive en un estercolero, Muñeco (el rapero Ayax Pedrosa) y que sería el trasunto de 'el hombre de paja'; a un hombre maduro que tiene roto el corazón (Luis Bermejo) o 'el hombre de hojalata' y a un chico negro al que juzgan por su sexualidad (el artista nigeriano Wekaforé Jibril) o, 'el león con miedo'. Por supuesto, también estarán las brujas, encarnadas por Carmen Maura y Carmen Machi, que simbolizan el poder económico, el estatus social y las viejas estructuras anquilosadas.

"En la película se mantiene una conversación estética todo el tiempo entre lo viejo y lo nuevo. Las brujas y su mundo viciado y los jóvenes, que representan lo subversivo, lo amenazante. Yo en realidad me siento un poco en medio, como una bisagra entre Dora y la Maura, porque en el fondo estoy en mi crisis de la mediana edad. Quiero seguir siendo joven, pero también ya tengo mis años".

Polaroid generacional

Paco León ha venido a jugar, a desmontar mitos, a romper tabúes, a mezclar lenguajes y códigos de forma multidisciplinar. 'Rainbow' es una película juvenil, es una reflexión en torno a la diversidad y también es un musical. Dora tiene la capacidad de alterar la realidad cada vez que se pone los cascos, como una especie de Bjork en 'Bailar en la oscuridad' en versión posmillennial. Y, además de los temas que la propia cantante ha creado junto a Pional, se escucha desde Vivaldi a Tangana pasando por The Do, Arca o Blondie (en español).

"Para mí lo importante era crear un espacio propio y poder trabajar con artistas de todas las disciplinas, desde coreógrafos a bailarines, cantantes, músicos, diseñadores de moda y peluqueros", continúa el director.

La película está repleta de cameos: desde Debi Mazar a Samantha Hudson pasando por Cuentos Rosales o Palomo Spain

De lo que se trataba era de hacer una polaroid generacional en la que la cultura instagramera cobrara una enorme importancia. Por eso la película está repleta de cameos de la más diversa estirpe, desde Debi Mazar (protagonista de 'Arde Madrid') a Samantha Hudson pasando por Cuentos Rosales o Palomo Spain. León quería que todos los cuerpos, todas las estéticas, todas las razas, todas las edades y todos los géneros estuvieran presentes en la película.

"Oda a la fantasía"

Dentro del cine español, 'Rainbow' es una auténtica rara avis, una película marciana y desconcertante. Paco León no quería hacer homenajes, se considera poco académico, lo que quería era divertirse, probarse a sí mismo. "Es lo bonito del cine español. Hay gente recogiendo melocotones y 'Rainbow' que es una oda a la fantasía. Al igual que hay que celebrar la diferencia, también es necesario que coexistan propuestas tan diferentes en nuestro cine".

A Dora Postigo no la escogió para el papel. Hizo la película precisamente para trabajar con ella. Asegura que se emboba mirándola, que tiene frescura, carisma, que es valiente, que tiene "mucho coño".

¿Y por qué 'El mago de Oz'? "Me parecía un cuento bastante moderno. Primero porque hay una protagonista femenina a la que no salva ningún príncipe, no hay historia de amor, y ella se convierte en la líder de un grupo de desclasados, de marginados. Y después, porque en el fondo, habla de la diversidad, del autoconocimiento, de respetarse a uno mismo, de aceptarse. Y, en realidad, lo que ella busca no existe. El mago de Oz siempre fue un espejismo, de lo que se trata es de encontrarse a uno mismo".