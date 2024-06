'Ex maridos'

Segundo largometraje de Noah Pritzker ('Quitters'), 'Ex maridos' tiene algo de cine independiente americano de otra época. Es una comedia de otro tiempo, alejada de los temas del momento y nada obsesionada con la coyuntura. Y es en esa huida de las tendencias tanto temáticas como estéticas (es muy agradable ver una comedia sin 'look' de plataforma) donde la película de Pritzker se hace fuerte y resulta insólita y atractiva. Griffin Dunne encarna al protagonista, un padre de familia que a sus 60 años tiene que hacer frente a varios reveses inesperados, entre ellos el abandono de su esposa (Rosanna Arquette) tras más de 30 años de matrimonio y el distanciamiento de sus dos hijos, ya adultos (Miles Heizer y James Norton). Con la idea del viaje / reencuentro como punto de partida, 'Ex maridos' cuenta con tanta naturalidad como gracia y optimismo la crisis de esos personajes.

Quizá su historia no sea demasiado original, pero hay varias cosas que convierten la película de Pritzker en una propuesta muy agradable y emocionante desde un lugar nada sensiblero. Son una escritura precisa de los personajes y de las relaciones entre ellos (al inicio de la película, en pausa) y un evidente conocimiento de la comedia por parte del autor. Se nota en su manera de concebir situaciones y, sobre todo, en el profundo respeto que demuestra hacia distintas generaciones de actores de comedia. Ver a Griffin Dunne y a Rosanna Arquette juntos 40 años después de 'Jo, ¡qué noche!' (1985) es un plus.