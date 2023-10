Parece como si las pequeñas series estuvieran quedando arrinconadas. A pesar de que últimamente se están haciendo grandes miniseries y éstas han traído momentos más que dulces a los responsables de las plataformas, no es ésta la tendencia hacia la que van orientadas sus estrategias. En estos tiempos de incertidumbre, toca apostar por lo seguro y tirarse de cabeza a por lo que funciona. El objetivo ya no es crear una serie de éxito, sino expandirla y alargar su argumento en cuantos más títulos mejor. Una estrategia que ha impuesto la Disney con su poderosa maquinaria de producción en torno a Marvel y a Star Wars, pero que las demás productoras han acabado adoptando. En el cosmos de Disney, los títulos derivados de sus grandes franquicias se van sucediendo, hasta conformar un género propio. Terminó 'Ashoka' pero llega 'Loki'. Y siempre hay un título en antena.

Vamos a hacer un repaso de grandes franquicias, ya que las cosas no son muy distintas en la competencia. Star Trek , la franquicia galáctica rival, acumula ya once series, si no me fallan las cuentas, y eso sin contar las que están en camino. Mientras que en DC, parece que el llamado arrowverso (los títulos que proceden de Arrow) está en vías de liquidación, a la espera de que se perfilen cuáles serán los nuevos productos estrella basados en los cómics de la editorial en esta etapa con James Gunn al frente de la división audiovisual de la compañía. En el campo de la fantasía épica, de 'Juego de Tronos' hay en marcha hasta siete proyectos, sin contar con 'La Casa del Dragón', en los que HBO está volcando todos sus esfuerzos mientras se reconvierte en Max. Aunque hay tantos que se han acabado cancelando por el camino que, por el momento, es mejor esperar acontecimientos. El que más posibilidades tiene de llegar a buen puerto es el protagonizado por Jon Nieve.

Y 'The Walking Dead', la serie de los muertos vivientes, sigue más viva que nunca, sin parar de generar nuevas producciones protagonizados por algunos de sus protagonistas, aunque éstas no están teniendo el impacto que tuvo en su día la serie madre. La última ha sido la protagonizada por Daryl Dixon (Norman Reedus), que lleva su nombre en el título, que está ambientada en París. Pero antes tuvimos la protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) en Nueva York ('Dead City'). Y aún no sabemos qué será de las películas protagonizadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Los spin off, no son algo nuevo en las series de televisión, pero éstos parecían reservados para los megaéxitos. Ahora cualquier título que pueda ser susceptible de una secuela la acabará teniendo. Y eso a pesar de que alguna plataforma se ha pegado algún que otro batacazo en el intento. El ejemplo que ahora se me viene a la cabeza es el de la línea de series que Netflix iba a lanzar basadas en algunos de los títulos de superhéroes del guionista de cómics Mark Millar, cuando intentó establecer por su cuenta como independiente y alejado de Marvel y DC. Jupiter's Legacy fue un batacazo en toda regla, pero que aun así pudo tener una cierta continuación a través de la serie animada Super Crooks, que nos contaba con estilo anime la historia desde el punto de vista de los villanos. Tuvo un recibimiento mucho mejor que el de su propia serie madre, pero la línea estaba ya herida de muerte y casi hasta se escondió que se trataba de un spin off.

Pero no todo en el campo de las franquicias está relacionado con los superhéroes o la fantasía. Entre los proyectos que tenemos en marcha, hay argumentos muy alejados de este tipo de tramas con dramas mucho más mundanos. Uno de los ejemplos más claros es el de una de las series de moda, 'Yellowstone', de la que han partido toda una serie de precuelas destinadas a contarnos toda la historia de las distintas generaciones de la familia Dutton. Las primeras temporadas de 1883 y 1923, que cuentan con Sam Elliott y Harrison Ford, ya están disponibles en Skyshowtime, sumándose a las cinco temporadas de la serie madre liderada por Kevin Costner. Si a alguno le parece un exceso, que sepa que aún viene mucho más. Hay otros dos proyectos más que se desarrollarán en los años cuarenta y sesenta del pasado siglo XX. Mientras que hay un tercer título en marcha que sería la continuación de Yellowstone tras la marcha de Costner, con el título de '6666' y que contaría con Mathew McConaughey como estrella principal. El responsable de este universo de ficción es Taylor Sheridan, que se ha convertido en el showrunner estrella de la plataforma, y que es responsable de más títulos. El drama carcelario 'Major of Kingstown' y la serie de mafiosos 'Tulsa King' protagonizada por Sylvester Stallone son productos que los seguidores de 'Yellowstone' también van a ver sí o sí. Por cierto que Sheridan tiene pendiente el estreno de 'Operaciones Especiales: Lioness', un thriller de espionaje con el trasfondo del terrorismo, que cuenta en su reparto con Nicole Kidman y Zoe Saldana.

Otra serie de Showtime que va camino de su expansión es 'Billions'. La séptima temporada va a poner el broche de oro a este título ambientado en el mundo de las altas finanzas, pero no es ni mucho menos su final. Hay hasta cuatro proyectos más en marcha para tomarle el relevo. Uno ambientado en Miami sería el que está más avanzado; otro que transcurre en Londres; y otros dos más titulados Millions y Trillions, cuyos nombre nos indican cuál es el nivel financiero en el que se mueven sus protagonistas. No es la única de la casa que prepara el salto. El otro personaje que aspira a tener su propio universo y que fue uno de sus títulos bandera de la plataforma es Dexter, ese asesino en serie encarnado por Michael C. Hall que sólo mataba a criminales que habían logrado burlar a la Justicia y escaparse del sistema con argucias legales. Al principio, parece que lo que estaba en marcha era una precuela ambientada en los primeros días de Dexter. Luego se filtró que también se estaría trabajando en una continuación de más episodios de 'New Blood', aquella secuela que pretendió darnos el final que todos pedían para nuestro asesino en serie favorito. En su día se la dio por cancelada, pero no. Hay un nuevo Carnicero de la Bahía. Además, habría otros títulos más centrados en personajes como Trinity (John Lightgow) que nos dio en su día la mejor temporada de toda la serie.

Y eso por no hablar de toda esa línea de nuevos estrenos que prepara la factoría de Ryan Murphy para FX. En un principio todas tienen la etiqueta de American Story en su título para poder sortear el acuerdo de exclusividad que el cineasta tenía con Netflix. Ahora que se está acabando, parece que es un hecho que el productor volverá al que fue su hogar, después de haberse marchado en su día dando un portazo, receloso por la entrada de Disney en la compañía. A las dos series de 'American Horror Story', así como 'American Crime Story' se le unirían 'American Love Story' y 'American Sport Story', en las que el carismático realizador da su visión sobre distintos acontecimientos de la historia reciente de su país.

Habría que aludir a todas esas líneas de series que también están conformando su propio cosmos de ficción. Así tenemos CSI, las 'NCIS' y todas sus derivadas o a 'Dick Wolf' con todas esas series agrupadas en torno a la etiqueta Chicago, desde bomberos, médicos, abogados, etcétera. A este paso, antes de empezar una serie va a ser necesario contar con una guía para saber cuál es el orden correcto para verlas.