No hay paso que dé Gabriela Guillén que no llegue a convertirse en noticia. Desde que la paraguaya diera el salto a la fama al conocerse su relación con Bertín Osborne y su posterior maternidad con el cantante, la fisioterapeuta ha acaparado portadas de revistas y horas de televisión cada semana.

Y es que la joven sorprendía a todos anunciando que había dado a luz a su primer hijo el pasado 31 de diciembre. Un dulce momento que se empañaba por las complicaciones sufridas en el parto, de las que llegaba a trascender que "estuvimos a punto de morir", según contaba la propia Gabriela a su entorno más cercano y por las sonadas declaraciones del padre del bebé a la revista Hola, en las que aseguraba que no quería ser padre. "No me toca y no voy a ejercer de padre", decía el presentador.

Unas duras palabras que llenaban rápidamente las portadas de la prensa especializada y corrían como la pólvora por los medios digitales.

Ahora, la paraguaya parece haberle pillado el gusto a los platós de televisión después de su primera intervención en De viernes, tanto que mañana volverá para contar todos los detalles de su relación con el cantante. Para ello, no dudará en recurrir a todas las fotos o conversaciones que conserva de sus casi dos años de relación con el presentador.

Gabriela vuelve a plató

Después de pasar por el plató de ‘¡De viernes!’, Gabriela Guillén vuelve al programa para responder a todas las preguntas que quedaron en el aire y dar así su versión sobre su polémica relación con Bertín Osborne.

"Le he llamado varias veces"

Respecto a si Bertín se ha puesto en contacto con ella después de dar a luz a su hijo en común, ella es muy tajante: ‘’Le he llamado varias veces’’, asegura.

Además, afirma tener todas las conversaciones con las fotos y los mensajes que ha intercambiado con el cantante durante todos estos años: ‘’Lo tengo todo’’.

Gabriela responde a todo, este viernes 2 de febrero en ‘¡De viernes!’ a las 22:00h.