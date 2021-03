"Estás loca, el embarazo te está afectando a la cabeza, las hormonas te están volviendo loca y vas a malparir a mi hijo". Esta terrible frase es una de las que Antonio David le dijo a Rocío Carrasco, según su propio testimonio, durante su segundo embarazo, en el que tuvo diferentes problemas de salud. La hija de Rocío Jurado vuelve a impactar en los episodios 2 y 3 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' contando en primera persona y de manera desgarradora una agresión física vivida en Chipiona.

En esta entrega, la hija de Rocío Jurado describió la dura situación que vivió cuando se quedó embarazada. Un momento en el que sufrió mucho y en el que ha acusado a periodistas de la prensa del corazóm, como María Patiño, de saberlo todo. Este es su estremecedor relato:

"Estando embarazada de nuestro segundo hijo, nos fuimos a pasar el verano a Chipiona. Salíamos todas las noches de fiesta. Un día, empecé a ver complicidades y toqueteos con una chica que se llamaba Sonsoles. Cuando se lo comenté, me dijo que estaba loca, que el embarazo me estaba afectando a la cabeza. Pero varias noches después, les pillé. Se estaban comiendo la boca detrás de la barra".

"Estando embarazada, Antonio David me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana" #RocíoVerdad2 pic.twitter.com/SkvK3z77ZE — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 28 de marzo de 2021

"Me fui de allí llorando, sentía pinchazos en la barriga. Le dije que me llevara a casa pero me dijo que él se quedaba con ella y que si quería, que me fuera sola. Me dio un ataque de ansiedad, me estaba faltando el respeto como madre más que como mujer, porque estaba embarazada de su hijo".

"Lo sabía todo el pueblo y toda la prensa. María Patiño lo sabía. Había personas que se acercaban a mi ventana y me decían: "Rociíto, eres una cierva embarazada". Si me llega a pillar sin estar embarazada, no entra en mi casa".

Por su parte, la periodista rápidamente colgó en su cuenta oficial de Twitter varios tuits en los que apuntaba que lo que se estaba diciendo era "falso" .

"Mi verdad real, no coincide con su vivencia", revelaba en un tuit durante la emisión del programa.