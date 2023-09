El crimen de la Guardia Urbana vuelve a estar de actualidad tras el estreno de 'El cuerpo en llamas', la serie de Netflix basada en el mediático caso y protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. Rosa Peral, condenada junto a su amante Albert López por el asesinato de quien era su pareja, ha hablado con el programa 'Y ahora Sonsoles' desde prisión, donde permanece desde hace seis años.

En una conversación telefónica con Carlos Quílez, Rosa ha cargado contra la serie de la plataforma: "Lo único que veo es que vuelve a haber otro juicio. Yo ya he tenido un juicio, yo ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que se me deje cumplir la condena que se me ha puesto y no lo que se me ponga con una serie".

La mujer ha afirmado en el espacio de Antena 3 que se le está sometiendo "a un juicio mediático", criticando también "el morbo" que, según sus palabras, está vendiendo la producción de Netflix: "Me están poniendo una condena extra porque esto que saquen va a quedar de por vida".

"Consideran que con esto pueden ganar un dinero y lo venden y se lucran a mi costa", añadía sobre 'El cuerpo en llamas' antes de insistir en que ha "cobrado cero euros" por todos los "libros, programas y documentales" que se han hecho sobre el caso.

Además, también ha respondido a unas declaraciones en las que Úrsula Corberó aseguraba que su personaje era tóxico. "La sentencia no me condena por ser una persona tóxica", ha sostenido en el programa de Sonsoles Ónega.