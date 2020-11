Celaá contra el conocimiento

¿Qué tipo de ciudadano, de sociedad y de universo político saldrá de esa nueva escuela que responde básicamente a un modelo occidental? No lo sabemos, aunque hay indicios. El primero es la sustitución de los conocimientos por las emociones. Los alumnos no tendrán otro pasado que el que dicte el juicio implacable de las emociones. El resto no importa ni interesa. El motor no es por tanto un anhelo de conocer la verdad, sino el deseo de hacer justicia y, para ello, molestan los matices, la complejidad. El segundo es la potenciación de los marcos identitarios y no de los espacios comunes. Lo diferencial siempre es preferible a lo compartido, porque nos singulariza más aún a costa de tribalizarnos. Si la naturaleza humana es un constructo sociocultural, entonces el relativismo adquiere toda su fuerza poniendo en duda cualquier convicción firme. Por supuesto, el peso omnipresente de la tecnología explota todos los puntos débiles de la democracia sentimental, que es el futuro al cual nos encaminamos más o menos teledirigidos. Sospecho que la gran clave del futuro van a ser menos las instituciones democráticas que el uso –y el abuso– político de la tecnología. Estamos en ello: en Asia de forma aun más descarada que en Europa.

La ley Celaá aborda todas estas discusiones de la forma más endeble posible, casi sin debate, sólo a partir de los tópicos de la corrección política. Asegura que apuesta por la equidad frente a la meritocracia, pero lo único que va a conseguir será dividir aún más el espacio social del conocimiento. Unos pocos optarán por el capitalismo cognitivo y la mayoría se conformará con unos estándares definidos por la psicología más banal. La fractura está servida. Porque, aunque la educación burguesa e ilustrada haya llegado a su fin, el conocimiento fuerte sigue rigiendo más que nunca. Una nueva alfabetización –en programación, en inglés, en matemáticas– está en marcha y esos lenguajes no conocen la equidad. Miran hacia arriba y no hacia abajo. Nos guste o no.