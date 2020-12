El más importante editor de Europa

Los monjes Jerónimos de El Escorial hacían, por mandato de Felipe II, las veces de sucursal de todos estos libros con los incrementos de impuestos en favor del monasterio. Esto creó celos y recelos no solo con los editores españoles, sino también con la alta jerarquía española. El rey invocaba en favor del editor de Amberes que en España no había editores cualificados para estos libros; algo cierto. Una prueba evidente es la primera edición del Quijote (1605) con texto con numerosas erratas y un papel sin consistencia alguna. Plantino entrega el testigo a Moretus, yerno suyo, con una gran experiencia; así se funde la imprenta con el binomio Platino-Moretus. Tres generaciones de los Moretus continuarán con aquella empresa hasta mediados del siglo XIX. Su hegemonía se va perdiendo a finales del siglo XVIII cuando el rey Carlos III cancela los privilegios a la imprenta de Amberes. En este momento ya tenemos en España dos grandes imprentas: Sancha e Ibarra. La imprenta de Plantino-Moretus continuará a lo largo del siglo XIX. Su último libro se publicará en 1856. El último Moretus, Eduardo, recibe varias ofertas millonarias para su compra por parte del capitalismo de la época. Sin embargo, el gobierno holandés y el ayuntamiento de la ciudad entran en la pugna y deciden comprarla. De esta manera la convierten en el museo que lleva el nombre de las dos familias Plantino-Moreto. En él se encuentran todos los utensilios utilizados para la impresión de libros a lo largo de tres siglos: 15.000 planchas originales de madera y 3.000 planchas de cobre para grabados que ilustran sus libros, así como 650 dibujos de artistas famosos. La UNESCO declara este museo Patrimonio de la Humanidad en el año 2005; es el único museo en el mundo cualificado con este galardón; y por extensión. de alguna manera, a los libros editados en esta imprenta. Estos libros dignifican hoy a las bibliotecas que tienen la dicha de exponerlos en sus anaqueles o vitrinas. Son auténticas obras de arte La universidad de Oviedo, entre sus muchos tesoros, tiene un ejemplar en ocho volúmenes (in folio) de la Biblia Poliglota de Amberes o Biblia imperial; asimismo la biblioteca de la Fundación Valdés-Salas tiene un lote importante de aquellos libros, entre ellos el primer misal de Trento (a.1571). Los habitantes de Amberes están orgullosos de tener la imprenta y la biblioteca del que es considerado el más afamado editor de Europa. Este año 2020, como ya he referido, es el V Centenario del nacimiento de su fundador Christpher Platino. Varios actos culturales internacionales se habían programado. El coronavirus obligó, como es lógico, a suspenderlos.

PD.-Permítaseme dedicar esta brevísima evocación de la “Typographia Plantiniana” a la memoria de don Raúl Arias del Valle, (sacerdote sabio y humilde, bibliotecario y archivero) por la ayuda prestada a profesores y alumnos de nuestra universidad y del Seminario de Oviedo.