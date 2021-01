El alcalde de Cangas de Onís, titular en el comité de gestión de los Picos

El popular González Castro se hará cargo de esta representación en el consejo, mientras que el alcalde de Cabrales, el socialista José Sánchez, será suplente durante este ejercicio. Los responsables municipales hicieron su designación ayer, en una reunión telemática para debatir esta elección para un órgano que preside este año el Gobierno del Principado.

Los alcaldes, no obstante, tienen voz pero no derecho a voto en el comité de gestión, con lo que no es obligado que sus aportaciones sean tenidas en cuenta, si bien sí pueden ser manifestadas y planteadas las que entiendan oportuno en cada momento si lo consideran necesario.

El conocido como Comiges es uno de los órganos de gestión del Parque Nacional. Está compuesto por un representante de cada comunidad autónoma que aporta terreno al espacio protegido (Asturias, Cantabria y Castilla y León), uno por parte de la Administración General del Estado, y otro que acude o participa en nombre del conjunto de los ayuntamientos del parque. Sus funciones, entre otras, son la supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del parque.

Además del Comiges, en la gestión del parque nacional de los Picos de Europa existe también un comité técnico, así como una dirección y un consorcio.