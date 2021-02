Tres brotes en Piloña y 30 contagios ponen contra las cuerdas al concejo

"Después de mantener una reunión de trabajo con la Consejería de Salud os informamos un poco de la situación actualizada del municipio. Como se ha podido comprobar en la última semana hemos tenido un ritmo de contagios importantes en relación a nuestra población y esto ha llevado a que se disparen las alarmas. La situación es complicada, pero también debemos decir que los contagios se derivan de 3 brotes localizados y por tanto no existe un contagio descontrolado", explicaba.

Esa buena "trazabilidad" de los casos es lo que ha llevado a que, por el momento, "no se haya puesto sobre la mesa la ampliación de las restricciones ni el cierre perimetral de Piloña", explicaba el regidor. Pero la preocupación no deja de ser máxima ya que han sido 30 los casos positivos en los últimos 14 días, de los que 21 se produjeron en la última semana."Si el nivel de contagios no disminuye serán necesarias nuevas medidas", afirma el Alcalde.

La petición al municipio es clara: "os pedimos extremar las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos para conseguir una vez más doblegar a este virus. Mucho ánimo para toda la gente que está pasando la enfermedad o que se encuentra confinada debido a un contacto estrecho y una pronta recuperación para todos".

Por encima de todo se quiere evitar que los contagios prendan en gente mayor muy vulnerable y que los sectores económicos se resientan con cierres perimetrales y cierres adelantados de negocios.