Juanjo Somohano no pierde de vista la meta

Nació en Cabrales hace 31 años, territorio que puede presumir de contar con uno de los más espectaculares paisajes montañosos de todo el país. Y es precisamente ese entorno, el de los Picos de Europa, el que ha visto forjarse a un campeón de las carreras de montaña. Juanjo Somohano Peramato atesora un importante palmarés y su trayectoria habla de esfuerzo, pero también de éxito, por ejemplo del obtenido al imponerse este año en el Campeonato de España Fedme (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) en Línea 2022, tras ganar la "Camovi" en Viveiro (Galicia) y liderar una prueba de 42 kilómetros.

No hay carrera de montaña que se le resista, no deja escapar ninguna posibilidad de participar que se le presente y en poco tiempo se ha convertido en uno de los corredores referentes de esta modalidad. Empezó a los 25 años, justo cuando decidió dejar otro deporte, el fútbol. Su interés por el trail running los suscitó la reconocida prueba de La Travesera. "Como en Cabrales todo el mundo hablaba de LaTravesera empecé a correr y a ir a carreras. Al ver que no se me daba mal continué", dice Juanjo.

En 2019 venció en la Traveserina e hizo récord con una marca de cuatro horas y veintiséis minutos. Su palmarés también incluye otros triunfos, títulos como el de subcampeón de España de la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), en 2018, campeón del mundo con la selección española (2018) o campeón de España de Ultras en Somiedo (2019) recorriendo 84 kilómetros, un prueba que ha logrado ganar dos veces. También cuenta con el de campeón de Asturias 2019. Se alzó tres veces con la victoria en la maratón Xtreme Lagos y este año también ha sido el ganador de la Kangas Mountain.

Vivió siempre en Arenas de Cabrales, hasta que hace unos meses fijó su residencia en Cangas de Onís. Como deportista de élite en esta localidad puede disfrutar gratuitamente de los servicios deportivos municipales. Trabaja como técnico de mantenimiento y compagina su trabajo con el deporte. De momento, pese a su cosecha de triunfos, no cuenta más que con un patrocinador de ropa deportiva. El resto se lo costea él mismo y por ello depende también de ganar para contar con ciertos recursos.

"El objetivo es que alguna marca deportiva me ayude no solo con el material también con los viajes y demás. Dependes de ganar", explica Somohano, con expectativas de seguir participando en pruebas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Y es que este deportista se prepara para carreras nacionales e internacionales, en las que además también acumula ya una larga trayectoria de éxitos. Ha sido segundo en la maratón de Gran Canaria, ha quedado entre los quince primeros puestos en Zegama (Guipúzcoa) y ha sido sexto en la competición CCC-UTMB en Chamonix (Francia), después de recorrer los 101 kilómetros del trazado de la prueba internacional, la mejor del mundo en distancias largas.

Ganas no le faltan a este deportista amante de la montaña y que conoce bien el valor del esfuerzo para alcanzar las metas que uno se propone. Humildad y tesón son rasgos de los grandes deportistas que confluyen en la personalidad de Somohano y eso nota al conocerle y tratar de saber su historia en este mundo que tanto le apasiona y al que se dedica compaginando la actividad con sus desempeños profesionales.

Explica que, para resistir durante las carreras piensa en "cosas cotidianas, en cómo preparar la siguiente carrera, en las cosas que haría, o en las metas que tienes". Si se trata de mencionar una prueba en la que lo haya pasado peor, menciona una en Somiedo, por las bajas temperaturas en las que se desarrolló la carrera.

"Hacía demasiado frío. Pasé bastante frío y pensé en retirarme", cuenta. Pero no lo hizo y ganó el Campeonato de España ese día. Sus amigos y familia son sus seguidores incondicionales y no le dejan solo en ninguna carrera, sea donde sea, allá van unos u otros para acompañarle y apoyarle.

Por eso a ellos les dedica siempre sus victorias. "Mi novia, que me acompaña siempre que puede, y a mi familia y amigos", explica al mencionar con quien cuenta siempre a su lado.

Entrena unas18 horas semanales y está preseleccionado para ir con la selección española al mundial de Italia. No podrá acudir, porque para ello no podría competir en ninguna carrera en los quince días previos y ya tiene todo listo para disputar de nuevo en la CCC-UTMB de Chamonix el 26 de agosto.

Con todo, sigue y sigue entrenando y no pierde las ganas ni la ilusión por continuar dándolo todo en un deporte que su pasión y en el que encuentra una gran motivación. Juanjo Somohano Peramato, este campeón asturiano seguirá fijando sus metas y dejando su huella en las carreras de las montañas del mundo.