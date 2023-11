Las obras de refuerzo del dique del puerto de Lastres están generando "incertidumbre y malestar" entre los vecinos de la localidad colunguesa y muy especialmente en los miembros de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada, que desconocen en qué punto se encuentran unos trabajos que ven "esenciales" para la seguridad del muelle. En concreto, preocupa el futuro traslado y colocación de los bloques de hormigón, debido a la "falta de claridad" que aprecian en la logística del proyecto, así como los plazos que se manejan para su ejecución.

La obra, inicialmente presupuestada desde 2020, parecía arrancar a comienzos de este mismo año, cuando el Principado confirmaba su inicio inminente con una inversión de más de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Sin embargo, a fecha de hoy, los pescadores reconocen no ver ningún avance. "Los plazos que se marcaron era que empezaríamos a ver movimientos en el puerto a partir del 11 de septiembre. Instalaron las casetas y no volvimos a saber más", explica el secretario de la cofradía, Carlos Manso.

Esta incertidumbre partía ya de la falta de noticias sobre el lugar de creación de los 378 cubos de hormigón que, en un primer momento se planteaba en el propio muelle local y que, finalmente, se llevó a cabo en una empresa de Nava. Ahora, la cuestión se centra en cómo se transportarán esos bloques de 20, 40 y 60 toneladas hasta del muelle llastrín y cómo se colocarán, dado que el terreno podría no aguantar dicho peso. Es por ello que en el transcurso de estos días se están acometiendo los estudios geotécnicos necesarios para determinar las condiciones del firme para la futura operación.

El PP regional ha mostrado su preocupación a través de los diputados José Felgueres y Cristina Vega, que visitaron este jueves la localidad colunguesa. "En un principio, el consejero dijo que la única solución viable era hacer los bloques in situ, no entendemos por qué se cambió ese planteamiento sin ninguna explicación, y ahora nos encontramos con la dificultad de traer unos bloques que pesan 60 toneladas por una bajada que no parece que tenga las condiciones para soportar semejante peso", destacó Vega. "Es todavía más extraño ver que ahora se están haciendo los estudios geotécnicos y que no se hubieran hecho antes de haber cambiado la forma de ejecutar la obra", añadió antes de comparar la situación con "el caso de los trenes que no entraban en los túneles".

Desde el PP de Colunga critican "la absoluta improvisación" en la planificación de la obra y lamentan que no se vayan a cumplir los plazos establecidos, perjudicando a los usuarios del puerto. "Desde la administración se deberían haber respetado los plazos y haber hecho una programación más seria, ya que la obra va a tener que parar el puerto en un momento dado", apuntó Javier Brea quien, además, considera que el Ayuntamiento debería haberse "implicado" más con este asunto.

Mientras tanto, los pescadores temen que puedan producirse consecuencias graves si persisten los retrasos, dado el mal estado del dique. "Todo el mundo dice que el espaldón está muy mal y si cae ante un temporal, los principales sufridores serán los pescadores", apunta Manso.

El PP anuncia que preguntarán por este tema al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en la Junta General del Principado.