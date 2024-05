Sonada dimisión en Foro: "Cada persona tiene su tiempo; en este momento necesito dejarlo y centrarme en mi trabajo"

El hasta ahora presidente de Foro Cabrales y vocal de la Comisión Directiva de esa formación, Fernando Nava, ha decidido dejar la primera línea política, aunque seguirá afiliado al partido. "Dimito porque cada persona tiene su tiempo. Estuve ocho años como concejal, esta vez no salí elegido y ahora quiero centrarme en mi trabajo", explicó Nava, que elogió a los dos principales dirigentes de Foro, la presidenta, Carmen Moriyón, y el secretario general, Adrián Pumares, que son "muy trabajadores y ejemplo a seguir". También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros de Foro Cabrales, que conforman "un grupo de amigos con ganas de trabajar por los cabraliegos".

Fernando Nava subrayó que, pese a su marcha, sigue creyendo en el proyecto de Foro Asturias, "y sobre todo en Carmen (Moriyón) y Adrián (Pumares) y en la mucha gente trabajadora que integra el partido", entre la que destacó a los tres alcaldes foristas, José Antonio Roque (Peñamellera Alta), José Ángel Toyos (Colunga) y Sergio Hidalgo (Salas), y al que fuera regidor en Cabrales Carlos Puente. Todos ellos son también, subrayó, "ejemplos a seguir".

"No me considero político, aunque haya ocupado cargos políticos. Mi única intención ha sido siempre trabajar por el pueblo en un partido que representa lo que más se acerca a lo que pienso y lo que quiero", señaló. Nava, no obstante, no cierra definitivamente la puerta a su regreso. "En este momento necesito dejarlo y por eso digo adiós, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro".