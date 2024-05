Un corredor pide matrimonio a una compañera nada más cruzar juntos la meta de la Media Maratón de Cangas de Onís (y esta fue la respuesta)

Un millar de corredores, ambiente en recta de meta indescriptible, tiempo reinante idóneo para los atletas... Pero, la gran anécdota de la XXXVI Media Maratón-EDP "Ruta de la Reconquista" tuvo como protagonistas a una pareja del Team La Cerezal, de Ribadesella: Francisco López de Dios, más conocido como "Iki", y su compañera Leticia Otero Álvarez, "Leti". Finalizaron juntos la prueba en 1 hora 58 minutos y 26 segundos, en las posiciones 526 y 527, respectivamente. Y hubo pedida de matrimonio, hincando el varón la rodilla sobre la calzada, en plena avenida de Covadonga, rodeados de compañeros del equipo La Cerezal y con cientos de espectadores de fieles testigos, entregados, quienes sentenciaron el emotivo momento con una atronadora salva de aplausos. La ocasión y los comprometidos bien que se lo merecían. ¿La respuesta? Claro está, "sí, quiero".

"Fue una sorpresa (para ella). Lo tenía pensado hacía tiempo, pero tenía que llegar a la meta. En enero del año pasado me dio un ictus y me quedó paralizada la parte derecha y estuve ingresado bastante tiempo. Poco a poco fui recuperando. Me queda alguna cosa, pero bueno... no me puedo quejar. Para lo que fue estoy bien, además me tuvieron que operar", comentó "Iki", alma mater del Team La Cerezal, que volvió a tomar parte en una carrera popular, esta vez muy especial para él (Cangas-Covadonga-Cangas). Y por si fuera poco, también es el preparador de los corredores Marco García Brandino e Iván Granda Ruiz, tercero y noveno clasificados en esta última edición de la Media Maratón "Ruta de la Reconquista".

Los dos atletas, después del "sí, quiero". / J. M. Carbajal

Otra de las destacadas anécdotas registradas en tan señalada fecha, último sábado de mayo, en la vieja capital del Reino de Asturias tuvo como protagonista a Luis Alberto Salcines Pérez, quien concluyó la que fue su trigesimosexta Media Maratón “Ruta de la Reconquista”, todas las celebradas hasta la fecha.

Salcines, cántabro de nacimiento, es Hijo Adoptivo de Cangas de Onís y está muy vinculado a esa carismática prueba, la decana de las Medias Maratones en ruta de cuantas se organizan en Asturias. Quedó en esta oportunidad decimoséptimo en su categoría Veterano G tras completar el itinerario en 2 horas 28 minutos y 13 segundos. Seguro que, si nada se tuerce, ya estará pensando en volver a repetir en 2025.