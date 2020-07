Canteli, a las quejas por las terrazas: "Una silla, si estorba, se aparta"

Después de darle muchas vueltas, tres asociaciones vinculadas al casco viejo, la de Oviedo Antiguo, Afectados por la Movida y Vecinos del Fontán-Pérez de Ayala, acaban de recurrir el decreto de alcaldía que modifica temporalmente la ordenanza de terrazas para permitir que la hostelería pueda ampliar el espacio perdido para ajustarse a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Los vecinos entienden que el decreto no es el mecanismo apropiado para modificar una ordenanza fruto del consenso y el Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, no entiende que haya gente "que no quiere colaborar a que las cosas vayan a mejor", porque, insiste, "hay que convivir".

El problema de las terrazas Canteli lo zanjó ayer con una imagen muy gráfica: "Una silla se aparta si estorba y no pasa nada". Los vecinos, sin embargo, responden a otro tipo de lógica. Ana Balbín, de la asociación del Fontán, rebatía ayer que las asociaciones que han presentado el recurso consideran que "el texto de la ordenanza había que mantenerlo", que el decreto "no era el procedimiento, al no respetar, entre otros, el principio de audiencia pública y no tener en cuenta la norma de mayor rango", que no fue "la forma adecuada" de operar y que, en resumen, en la administración local "hay unas normas y unas garantías, y si se saltan es un caos".

Los vecinos, que todavía no saben si se les admite a trámite el recurso ni qué recorrido tendrá, decidieron presentarlo después de varias reuniones fallidas con el Ayuntamiento. Entienden que no se les tomó en cuenta en lo referido a la ampliación del espacio de terrazas, no se fían de la promesa de limitar hasta el mes de noviembre el efecto del decreto y entienden que algunos empresarios están aprovechándose de la situación para ocupar más espacio del que tenían antes.

Alfredo Canteli, preguntado ayer, insistió en el carácter temporal de esta regulación de terrazas y defendió la medida: "Fuimos líderes a nivel nacional en este tema, Oviedo está precioso, la gente está en la calle respetando las normas de distancia y pido a los vecinos que entiendan que tenemos que hacerlo, porque no podemos constreñirlo a cuatro mesas y recuperando la hostelería se recupera el comercio y poco a poco vamos recuperando la ciudad".