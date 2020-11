La consejería de Bienestar Social no entregará las 40 viviendas sociales del Campón hasta que el Ayuntamiento no resuelva la licencia de uso de los garajes. El Principado descarta permitir la entrada de las viviendas si antes no se facilitan plazas para poder aparcar los coches, a pesar de que el Consistorio dio por hecho que los agraciados en el sorteo celebrado el pasado julio podrían entrar en sus inmuebles tras aprobarse sólo la licencia de uso de los mismos.

El Principado puntualiza que la luz verde a la utilización de los garajes se está tramitando "con la máxima celeridad", pero prefiere esperar a resolver este trámite para no generar un problema de tráfico y ocupación de la vía pública en el entorno del bloque levantado en una finca de titularidad municipal con una inversión regional de 2,4 millones de euros.

Por otra parte, el servicio de Edificación, dependiente de la dirección general de Vivienda del Principado, enviará una carta a los futuros inquilinos de El Campón, en la cual se les informará de un correo electrónico y un teléfono de contacto para que puedan resolver cualquier duda durante este proceso.