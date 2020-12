Las terrazas hosteleras de Oviedo disfrutarán hasta el próximo 30 de abril de luz verde para ocupar más espacio en la vía pública del que tenían permitido hasta el inicio de la pandemia. La concejalía de Urbanismo acaba de aprobar la prórroga de la ampliación excepcional de la ordenanza de terrazas puesta en marcha para favorecer al sector de la hostelería y paliar las pérdidas por las reducción de aforos y por las semanas de cierre obligado.

Esta prórroga no se hará efectiva hasta que el gobierno del Principado no levante la suspensión temporal de la actividad hostelera en Oviedo. La resolución del departamento que dirige Nacho Cuesta (Cs) autoriza además la instalación de toldos y sombrillas de no más de tres metros y sin anclajes ni a pavimento ni a fachadas; la instalación de elementos de calefacción y el mantenimiento de los tres metros de distancia de estos elementos con respecto a las fachadas.