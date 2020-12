Foto Nebot, uno de los estudios de fotografía históricos de Oviedo, no volverá abrir sus puertas. Carlos Nebot, hijo del reputado fotógrafo y concejal comunista, José Manuel Nebot, fallecido en octubre de 2017, acaba de decidir poner fin a un negocio familiar iniciado hace 57 años tras sufrir un infarto el pasado agosto en la calle Doctor Casal. “La salud me impide seguir”, explicó el también hermano de la soprano Ana Nebot, quien antes de dicho percance todavía se veía con fuerzas para seguir a pesar de la pandemia. “Las ayudas del gobierno estatal y regional nos habían salvado la vida, pero ahora lo mejor es que me jubile”, indica.

El estudio de Milicias Nacionales abierto en su día por José Manuel Nebot era todavía a día de hoy uno de los negocios de cabecera de muchos ovetenses para contratar las fotos de eventos y orlas. Sin embargo, el día 12 de agosto a las doce de la mañana Carlos se desvaneció y sufrió una parada cardiorrespiratoria, vio la muerte de cerca, pero evitó el fatal desenlace gracias a una viandante y a una enfermera que le practicaron un masaje cardiaco durante diez minutos. “Les debo la vida”, relata un Carlos Nebot ya recuperado, aunque de baja laboral desde entonces.

El fotógrafo está muy agradecido por la ayuda recibida en aquella dramática jornada y pudo agradecer la ayuda a todos los que le atendieron salvo a la enfermera. “No llegué a conocerla y estaría encantado de agradecer lo que hizo por mí en persona”, indica.

Aunque en un primer momento el negocio siguió abierto pese a la ausencia de su propietario, Foto Nebot bajó la persiana en septiembre dejando abierta la puerta a volver una vez superada la dolencia del pequeño empresario y los efectos de una segunda ola de contagios que por aquel entonces comenzaba a vislumbrarse. “No he tenido secuelas, pero lo mejor por precaución es dejarlo”, indica el profesional de la fotografía, de 63 años, que a los cinco ya empezó a “juguetear” con una de las cámaras de su famoso progenitor.

Reapertura improbable

Aunque sería una posibilidad, Carlos Nebot descarta con casi toda seguridad que nadie se interesará por el estudio para continuar con la actividad iniciada en 1963. “Actualmente no hay eventos por la pandemia y el pequeño comercio en general no pasa por su mejor momento”, sostiene dando por finiquitada una etapa de más de medio siglo en la que Foto Nebot retrató a generaciones y generaciones de ovetenses en distintas circunstancias, dejando una huella imborrable en muchos de ellos.