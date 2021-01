El Alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, expresó esta mañana su deseo de que el Principado no endurezca sus medidas sanitarias por el bien del tejido económico local. "Pido por Dios que no cierren los negocios, que no cierren los comercios y no cierren la hostelería", indico para luego hacer un llamamiento a "conjugar la parte sanitaria y económica" para contener la pandemia al mismo tiempo que se mantienen los puestos de trabajo.

El regidor ovetense admitió desconocer los planes regionales de establecer nuevas medidas ante el aumento del número de contagios en la región, pero mostró su preocupación por los efectos que tendría un nuevo confinamiento de la población. "Espero que no se produzca porque sería una debacle total para la economía", sostuvo.

Canteli también aprovechó para opinar sobre dos de los principales desafíos urbanísticos de la ciudad para los próximos años. Sobre los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, se defendió respecto a las acusaciones de la oposición a sus planes, atacando a la alternativa planteada por el exalcalde socialista, Wenceslao López. "Dicen que había un protocolo firmado, pues que lo saquen", indicó el máximo representante municipal, subrayando que la alternativa de los socialistas consistía en pagar 41,5 millones de euros por los terrenos.

Respecto al plan del Cristo, el alcalde de Oviedo se mostró optimista. "Me gusta el nuevo Cristo y espero que pronto se instalen allí la Policía Nacional, los juzgados y se expanda la Universidad", indicó respecto al proyecto "Hucamp!: la campa de todos", cuya propuesta urbanística podría aprobarse este mismo año, según fuentes del Principado.