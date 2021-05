La Consejería de Educación confía en poder sacar a licitación la obra del nuevo IES de La Corredoria en el mes de julio, con el objetivo de poder empezar las obras este mismo año. Así se lo transmitió ayer la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, a los representantes de la asociaciones de padres del IES La Corredoria y de los colegios públicos del barrio –Carmen Ruiz Tilve, La Corredoria y Poeta Ángel González– en una reunión por videoconferencia.

“Ha sido una reunión productiva y creemos que van por la senda correcta. Los plazos que nos han transmitido pasan por sacar la obra a licitación en el mes de julio, avanzado, y que comiencen la construcción a finales de año”, explicó tras la reunión Sonia Ribeiro, presidenta de la asociación de madres y padres (AMPA) del IES de La Corredoria.

El presupuesto inicial de construcción del nuevo centro, que debería dar solución a la masificación que padece, desde hace años, el IES de La Corredoria, es de 11.618.295 euros. En los presupuestos autonómicos de este año, se ha consignado una partida de 1.637.775 euros para iniciar la obra.

“La previsión que tienen es que, una vez que comiencen las obras, tengan un plazo de ejecución de unos 23 meses, incluyendo también la dotación de mobiliario. Si todo va bien, querrían que entrase en funcionamiento para el curso 2023-2024”, señala Ribeiro.

Estos plazos son “aceptables” a ojos de la asociación de padres, aunque Sonia Ribeiro avisa de que no van a aflojar la presión. “De algún modo empezamos a ver la luz al final del túnel, pero con todo lo que nos ha pasado no nos fiamos. Hasta que no veamos cómo ponen la primera piedra, no nos lo acabaremos de creer. Seguiremos en la lucha hasta que el nuevo instituto abra sus puertas”, señala.

La AMPA, de hecho, sigue recogiendo firmas para reclamar al Principado la construcción del nuevo instituto. “Calculamos estar ya alrededor de las 8.000 firmas recogidas y vamos a seguir adelante. Pensamos registrarlas ya en breve”, señala Ribeiro.

Las siete aulas modulares que Educación pondrá en el centro estarán operativas al inicio del curso y se mantendrán hasta que abra el nuevo IES

Esta cautela de la AMPA ante los compromisos de la Consejería de Educación responde a los sucesivos desengaños que han sufrido con la obra del nuevo IES. En mayo de 2017, el entonces Consejero de Educación, Genaro Alonso, presentó los proyectos, maqueta incluida, tanto del segundo IES de La Corredoria como del IES de La Florida. Su previsión inicial era que las obras de La Florida comenzasen en 2018, y las de La Corredoria en 2019, con la previsión de que este segundo centro estuviese ya operativo cara al curso 2021-2022. Cuatro años después, ninguno de los dos centros han iniciado su construcción, aunque en el caso de La Florida sí que se llegó a iniciar y licitar la obra, abandonada al poco por la empresa adjudicataria.

Aparte de la obra del nuevo instituto, Lydia Espina también precisó a los colectivos de padres de alumnos la solución temporal al problema de saturación que sufre el IES, que tiene un millar de alumnos cuando su capacidad máxima sería de unos 600. Esta circunstancia, unida a las restricciones sanitarias para frenar la pandemia, llevó a la Consejería de Educación a implantar, durante este curso, un horario vespertino para poder dar cabida a todo el alumnado.

Esta saturación se subsanará, de manera transitoria, con la instalación de siete aulas modulares en el aparcamiento, con una capacidad cada una para unos treinta alumnos. Esto permitirá aliviar la saturación de los espacios actuales e incorporar a todo el alumnado de forma presencial y en horario diurno, como reclamaban los padres.

“Lo que nos ha transmitido la directora general es que, si todo va con normalidad, las aulas deberían estar ya instaladas en agosto, ya que nos explicaron que se colocan con relativa facilidad y no requieren siquiera de la instalación de aseos, ya que están muy cerca, en el edificio del centro. Si se cumple esa previsión, esas aulas modulares estarán plenamente operativas para el inicio del curso”, revela Ribeiro, quien además avanza que la previsión de la Consejería de Educación pasa por mantener estas aulas modulares operativas hasta que entre en funcionamiento el nuevo instituto.

Además de las aulas modulares, la Consejería de Educación instalará este verano en el centro una serie de carpas en los patios. “Nos han dicho que son unas instalaciones ya se han puesto en otros centros y que funcionan muy bien. Es algo que permitirá también a los alumnos disfrutar de esos espacios sin depender tanto del tiempo, podrán estar fuera aunque haga malo”, señala Ribeiro.