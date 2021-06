El cuartel de la Guardia Civil y Guillén Lafuerza tendrán nuevos accesos a la “Y”

Fuentes municipales indicaron que la pasarela que se solicita en el proyecto, con la vocación de convertirse en referente de entrada a la ciudad, tendrá que ser parcialmente cubierta y su diseño, lo suficientemente flexible como para adaptarse a la reforma de la otra margen de la autopista en próximos años.

En principio, la solución de la pasarela peatonal permite conectar los barrios ahora partidos por la “Y” de forma rápida. Los vecinos vendrían a salir muy cerca del HUCA y una estructura de este tipo salva, además, otro problema, la diferencia de altura y el gran talud que existe en la otra margen.

El concejal del área y teniente de alcalde, Nacho Cuesta, aseguró ayer que “el proyecto beneficiará enormemente a la ciudad, se conseguirá conectar esos barrios a los que ahora separa una autopista, con espacios verdes para el disfrute de todos los vecinos, para el uso de modos de transporte alternativos y sostenibles, como la bicicleta, y una nueva conexión peatonal que tendrá un diseño muy cuidado”. Según Cuesta, el proyecto conectará barrios y “ganará terreno a la autopista con espacios públicos para todos”.

Críticas de Somos

Nacho del Páramo, concejal de Somos Oviedo, cargó ayer contra el anuncio de la pasarela. “No deja de ser un desprecio y una falta de respeto a los vecinos de los barrios afectados”, explicó. “El Bulevar lleva siendo desde hace década y media una calle, no una autopista, pero se ve que desde el bipartito no lo quieren ver o no les interesa verlo”. Según Del Páramo, la pasarela “condena a los vecinos a seguir sufriendo la contaminación acústica y atmosférica, y no se reducen las emisiones de CO2, como marcan los Fondos Edusi. Es normal que la UE esté pensando incluso en quitárselos al Ayuntamiento”.