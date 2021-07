Souvenirs, llevarse Oviedo en el bolsillo

“Quiero que Asturias sea su regalo”, es lo que cuenta Diego Naranjo, un padre de familia que quiere rememorar sus tiempos de juventud en Asturias y que para ello, ha vuelto a Oviedo acompañado ahora de su mujer y de su hijo de siete años.

Aunque su afición era recopilar imanes, desde que el pequeño llegó a su vida este hábito ha cambiado. “Me gustaba coleccionarlos, pero desde que somos uno más nos llevamos siempre bolas de cristal con algo de la ciudad dentro, a él le encantan”, explica Naranjo, un sevillano de nacimiento con una parte de su corazón en la capital.

“Lo que más me gusta es Oviedo. No hace falta irse al extranjero para visitar lugares bonitos”. Él y su hijo recorren ahora unas calles que se ven diferentes, pero que para Diego Naranjo no han perdido el encanto.

Como él, muchos son los turistas que, al pasar por Oviedo en su ruta vacacional, deciden llevarse algo que les recuerde a la ciudad que vio reinar a Alfonso II. Es posible que el tiempo no acompañe todos los días de este julio que poco a poco intenta empaparse de verano, pero los viajeros siempre se dejan ver por las calles ovetenses.

“Cada semana van llegando más turistas, pero no alcanzaremos la normalidad hasta el próximo verano”, comenta Pedro Arias al frente de una tienda de souvenirs frente al Ayuntamiento. Tras los meses de cierre obligado, los turistas han vuelto y él ya les puede ayudar a encontrar el mejor regalo.

Los llaveros, imanes, camisetas y tazas son los objetos más vendidos. “Los jóvenes piden, sobre todo, sudaderas de la Universidad”, apunta Francisco Areces, desde otra tienda de recuerdos para turistas.. Cuando habla de los adultos, dice que son muchos los que se decantan por la mitología: “El trasgu y la xana son los más demandados”.

Las temáticas más recurrentes son los símbolos típicos de la capital asturiana: la Catedral, Mafalda, La Regenta, la sidra o la cruz de la Victoria.

El sentimiento de añoranza por la tierra de la Santina también es protagonista en estas tiendas. “Suelen venir muchas personas que emigraron de Asturias y quieren enseñar en sus ciudades adoptivas lo que representa la cultura del Principado”, comentan María Suárez y Sheila de la Fuente, empleadas de “Asturias Encantada”.

Pero si hay algo que este año está acaparando la atención de los turistas es el camino de Santiago. Con el año jacobeo las camisetas de “Origen del camino” son lo más vendido. Por ello, en algunas tiendas se están planteado llenar sus estanterías con artículos de la travesía.

Entre regalo y regalo, lo que sobran son las anécdotas. En varias tiendas se vive la misma historia cada año. Turistas que tienen como apellido “Oviedo” y que vienen de diferentes lugares de España, e incluso de continentes tan lejanos como América del Sur, llegan a la ciudad buscando un recuerdo con su nombre. Una casualidad que convierte a la ciudad asturiana, una vez más, en destino turístico de referencia.

LAS ESTRELLAS DEL VERANO

La camiseta del Camino Uno de los souvenirs más comprados por los turistas es la camiseta de “Origen del Camino”. Este es el año jacobeo y eso incentiva la adquisición de estos artículos.

Mafalda, para la nevera La estatua de Mafalda, que se encuentra en el parque San Francisco, ha creado furor desde que está en la ciudad. Los turistas también se han impregnado de este espíritu y, por eso, en sus cestas de regalos no falta el imán del personaje de Quino y otros muchos productos de esta niña inconformista.