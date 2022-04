“Hemos sido acosados”, dice López sobre el juicio de Gascona

“Nos hemos sentido acosados”. Con esas palabras el que fuera alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, abandonaba ayer la Audiencia Provincial. Dentro, el tribunal se preparaba para redactar una sentencia absolutoria para el antiguo regidor y los nueve concejales de aquel equipo de Gobierno, el conocido como “tripartito”. Inicialmente, la Fiscalía y la acusación particular habían denunciado que habían existido irregularidades cuando este Ejecutivo dio luz verde a la celebración semanal de un mercado en la calle de Gascona. Pero acabaron por dar marcha atrás y retirar las acusaciones. Las caras de alivio entre los antiguos dirigentes del Ayuntamiento eran evidentes.

La Fiscalía justificó su decisión por las dudas sobre si los acusados eran plenamente conscientes de que su actuación eran contraria a derecho. Para llegar a esa conclusión fue clave el testimonio del jefe del servicio de Infraestructuras y el del secretario del Ayuntamiento durante el juicio. Ese último, por ejemplo, había admitido no haber hecho ninguna advertencia previa sobre la posible ilegalidad de autorizar este mercado a los gobernantes.

López aseguró que “han sido cuatro años de un túnel muy largo, pero a partir de ahora hay que mirar hacia delante, no olvidar y aprender del pasado”. A su juicio, la “justicia ha funcionado” porque, según recalcó, “ni hace cuatro años, ni ahora había materia para ser juzgados”. Durante este tiempo, reconoció haberse sentido “acusados y acosados, lo que no sé qué es más grave”. Aunque prefirió no especificar “por el momento”, el tipo de acoso que dice que ha sufrido. La absolución viene a reforzar que los acusados “amamos y servimos lo público”. “En mi caso la satisfacción es doble, ya que si esto hubiera salido adelante se les hubiera destrozado la vida al resto de mis compañeros”, resaltó.

Iván Álvarez, de IU, aseguró que la absolución ha demostrado que la izquierda en Oviedo “estaba limpia” y, a partir de ahora, nuestros esfuerzos irán dirigidos a reconstruir su proyecto en la ciudad.

La portavoz de Somos, Ana Taboada, acusó directamente al PP de llevar a cabo “una persecución al tripartito” por representar un gobierno progresista, de cambio y que, según sus palabras, resultaba molesto. También manifestó que este proceso que fue iniciado por “las cloacas políticas y jurídicas” de la derecha local y ha supuesto perder tiempo y recursos de la Justicia que son más necesarios para luchar contra otro tipo de causas, entre las que ha citado la corrupción del PP y la violencia machista.