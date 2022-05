Las Guisanderas: “Usar productos de cercanía hizo de María Luisa García un referente”

Gastronomía y fútbol, dos pasiones de los asturianos –la primera desde tiempos inmemorables y la segunda desde hace al menos un siglo–, protagonizaron la jornada de ayer de LibrOviedo. Fue merced a la reedición de dos obras de referencia, que vuelven a las estanterías por petición popular: “El arte de cocinar”, de la ilustre cocinera María Luisa García y una Biblia culinaria en muchos hogares, y “Dorsal 12”, de Raúl Castañón, una guía para que los aficionados del Real Oviedo puedan “leer el fútbol”.

Como homenaje a la fallecida María Luisa García el Club de Guisanderas –del que es presidenta honorífica y fue maestra– quiso volver a sacar al mercado su libro de recetas, con formato vintage y todo. La esperanza es que de nuevo se convierta en una guía ante momentos de indecisión en la cocina, con soluciones para sacar partido a cualquier alimento que uno tenga en su nevera. Ahí radica su éxito, según la presidenta de la agrupación, Amada Álvarez: “Utilizar productos de cercanía fue lo que convirtió a María Luisa García en un referente”. Platos sencillos, al alcance de todos pero hechos con mucho cariño, el ingrediente principal de García.

Según explica su sobrino Ignacio Alonso, ella no se consideraba cocinera profesional, aunque sí investigadora: “Cogía referencias de los sitios y luego elaboraba sus propias mezclas”. Tenía especial buena mano con los dulces, aunque confiesan quienes la conocieron que “a ella no le gustaban”. Ahora, las nuevas generaciones pueden disfrutar de ese legado, cuyo público objetivo es incluso mayor: “Los hombres por fin cocinan, no tienen excusa para no lanzarse a probar”, afirmó la editora Ana Roza.

Después de abrir boca con la charla sobre fogones y la degustación de suspiros de Las Guisanderas, llegó el turno de Castañón, aficionado al equipo azul desde pequeño y fiel seguidor allí a donde van para poder narrar sus aventuras. Auténtica “literatura de grada”, tal como define el autor su obra, que vio la luz por primera vez en el año 2012 y ya cuenta con un buen numero de adeptos.