La conexión entre Villafría y Santo Domingo estará lista antes de septiembre

La nueva conexión peatonal en la Ronda Sur que unirá los barrios de Villafría y Santo Domingo avanza a buen ritmo y sin contratiempos después de un mes de trabajos. Fuentes municipales indican que el plazo de tres meses para dejar listo el cruce peatonal podría terminar antes, en septiembre, mientras sobre el terreno los conductores que entran y salen de Oviedo ya han visto la reducción de carriles a la que obliga la ejecución del camino.

Entre los vecinos de Villafría, el avance de las obras se recibe, en general, con satisfacción. Oumaima Laadam asegura que el proyecto "es una maravilla". Esta vecina lleva cinco años viviendo en Villafría y para volver a casa del trabajo tiene que dar un gran rodeo. "Mi sector es la hostelería", explica, "a veces salgo a la una de la noche y en el camino de vuelta a casa paso miedo". "Cuando terminen las obras será estupendo, ya que solo tendré que cruzar la calle" remata.

Otra ovetense residente en la zona, Nieves Gómez, apoya igualmente el proyecto: "Es perfecto, a mí me ahorra algo de tiempo". Aunque admite que "una salida para coches sería mucho mejor, aunque a estas alturas no creo que la vayan hacer".

Pero no todo son felicitaciones. Hermógenes G., otro vecino de Villafría, no está de acuerdo con el paso peatonal. "Están vendiendo la moto. Eso en mi pueblo es una caleya", protesta. Y subraya indignado que para su mujer, en silla de ruedas, y para él, con setenta y siete años, "es inviable usar ese tramo". Además, echa también en falta una solución para los vehículos. "El acceso está fatal, la gente entra aquí desorientada, me paso el día dando explicaciones de cómo salir de aquí", recalca.

La conexión peatonal entre los dos barrios es la solución rápida prometida en su día por el Alcalde, Alfredo Canteli, para mejorar las comunicaciones, pero no anulará el proyecto de más calado que se presentó en su día como continuación del rediseño ejecutado ya en la calle Goya, una reforma integral de la Ronda Sur que incluirá más accesos y conexiones.

De momento, el que se está ejecutando será un paso peatonal con dos tramos, separados por un pasillo con barandilla en la mediana de la Ronda y que estarán regulados por semáforos. El paso se completará con un vial para conectar la calle Isidoro Chamorro Pérez.

Según fuentes municipales ya han comenzado las canalizaciones de la red semafórica y la semana que viene empezarán a cruzar ya la calzada. Las fechas, con muy poco tráfico durante casi toda la jornada, a excepción de las primeras horas de la mañana, están ayudando a imprimir un buen ritmo a los trabajos.

Con un carril cortado al tráfico en sentido descendente, a lo largo de la próxima semana serán los viales más próximos a la mediana los que queden anulados, para haer las obras del cruce. Posteriormente, una vez superado la mitad de la Ronda, las restricciones parciales al tráfico afectarán a los carriles de sentido ascendente.