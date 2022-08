SpY: "Quiero ofrecer una experiencia única en La Vega mediante la luz, la música y la escala"

Tras el nombre artístico de SpY se oculta uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional en el arte urbano. Su nombre será uno de los principales reclamos de la tercera edición del festival Link, dedicado a la revolución tecnológica y a las expresiones culturales avanzadas. Entre el 26 y el 28 de agosto, en la fábrica de armas La Vega, junto a las habituales experiencias de realidad virtual que ofrece este ciclo, SpY estrenará "Eclypses", una gran escultura cinética de grandes dimensiones, compuesta por 20 discos negros retroiluminados con luz roja, diseñada específicamente para una de las naves de la vieja fábrica y que se completa con un montaje sonoro diseñado por el creador asturiano Komatssu.

SpY, asegura que en La Vega se encontró "un espacio alucinante". "Es una de esas localizaciones que nada más entrar te inspiran por el entorno y la imponente arquitectura", explica en una conversación con este periódico. "Sabes inmediatamente que el espacio tiene un potencial enorme para crear una obra de grandes dimensiones. En mis proyectos, el entorno es parte de la obra en sí misma al igual que los visitantes con los que interactúa y las situaciones que surgen de esa interacción. Mi objetivo en esta pieza es que los visitantes vivan una experiencia única mediante la modulación de la escala, la luz, el color y la música en un espacio tan especial como es la Vega".

SpY da casi la misma importancia a estos dos ejes dentro de su comunicación artística, el lugar y el receptor de la obra. "Para mí", detalla, "es muy importante crear ese dialogo con el entorno, pero más importante es crearlo con el visitante. Cuando un espacio de esta naturaleza se presenta ante ti es muy importante entenderlo bien para que sea parte de la obra y la experiencia del público. Busco más allá del formalismo o la estética de las obras, que mi propia actitud artística y la del público se convierta en forma para construir la obra en su totalidad".

La gran escultura, una especie de serpiente, se adaptará a las horas del día y mutará por la noche, con una iluminación especial y unos sonidos diseñados por el asturiano Komatsu. SpY confiesa que este tipo de trabajos Estos son proyectos "de equipo", y que en el caso del artista asturiano la atmósfera sonora que ha diseñado añade "gran profundidad" a la obra. "Se han trabajado distintas capas sonoras que sincronizan con la luz y los movimientos de la escultura cinética. Un sistema de sonido instalado en toda la nave hará que la atmósfera sonora se mueva a través de ella y magnifique la experiencia inmersiva de la pieza", explica.

El artista madrileño, que oculta su identidad bajo su nombre artístico y al que algunos, por sus orígenes en el mundo del grafiti, han llegado a calificar de "el Banksy español", no reniega de sus primeras etapas, pero sostiene que no es tan importante expresarse con un aerosol en un muro que con motores, luces y volúmenes, como en este caso. "Desde el grafiti al día de hoy me ha definido la curiosidad y la constancia", defiende. "Dedico mucho tiempo a la ideación, la teoría, la practica y la gestión de los proyectos. No me importa tanto el formato, como la intención de llegar a trasmitir la esencia de lo que uno quiere decir. A partir de ahí hay que buscar la mejor manera de formalizar y comunicar esa idea a través de distintos formatos. En mi caso, mi hábitat o marco de trabajo es el entorno urbano".

Es en ese contexto en el que SpY encuentra "grandes posibilidades para trabajar y proponer proyectos artísticos, desde lo micro, como una pequeña intervención sobre un elemento hasta lo macro, con una gran instalación en un núcleo de una ciudad. Las urbes pueden ser bastante rígidas por lo general, la calle se comporta como un ente vivo por donde circula la sangre". En esa ciudad SpY encuentra un espacio que no es "aséptico" como la galería, el museo o la feria, sino que está en "evolución". Su objetivo, pues, es "hacer cómplices a los transeúntes con su propia ciudad, dejando de lado así la monotonía que generalmente absorbe su vida en las grandes urbes, generando reflexión y diálogo".