Una espectacular pasarela, paralela al río Nalón, unirá Fuso con Ribera de Arriba

La senda verde que parte del parque de Invierno en Oviedo y que atraviesa, antes de entroncar con la del Oso, la localidad de Fuso de la Reina tendrá desde ese punto un ramal, con forma de puente, que prolongará el recorrido peatonalmente (y también para las bicicletas) hasta Palomar, en Ribera de Arriba. Serán tres kilómetros de recorrido que, en paralelo al cauce del río Nalón, irán salvando la ladera de la montaña gracias a una espectacular pasarela peatonal. El Consistorio riberense aspira a que este proyecto, firmado por el ingeniero de caminos Juan José Tielve Cuervo, capte financiación este mismo año de la Secretaría de Estado de Turismo para su desarrollo. La futura senda tendrá una longitud de tres kilómetros y se buscará que el trazado sea muy accesible y las pendientes no pasen del 2%.

Espalda con espalda, el concejo de Ribera de Arriba y el de Oviedo comparten diez kilómetros de linde, pero no tienen ninguna conexión exclusivamente peatonal. La culpa la tiene la complicada orografía de esa linde. De hecho, Tielve tuvo que darle bastantes vueltas al trazado. Tantas que reconoce que estuvo a un paso de tirar la toalla. "Cuando ya no sabía qué hacer, me di cuenta de que una buena opción era que fuera paralelo al cauce del río Nalón", asegura el ingeniero de Caminos.

La futura senda saldrá del puente de Fuso que salva el ancho Nalón y en Palomar entronca con otra ruta que llega hasta Bueño. De esta forma, el recorrido entre Fuso y Bueño llevaría unos 45 minutos caminando tranquilamente. Una de las dificultades del proyecto era el de conseguir una senda que no tuviera demasiada pendiente, para que fuera muy accesible y asequible para cualquiera. El ingeniero de caminos defiende también que una vez en Bueño se abre un montón de posibilidades para acceder al enorme abanico de posibilidades turísticas que ofrece la Montaña Central a través de diferentes sendas y caminos.

Las vistas desde la nueva senda serán "espectaculares", sostiene Tielve. Por eso pretende que en una parte de este puente el suelo sea transparente para poder comprobar la bravura del Nalón. En un principio el plazo de ejecución de la senda será de seis meses y contará con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Entrando un poco más en detalles técnicos, la estructura metálica tendrá un ancho de 2,8 metros y se intentará que tanto los trabajos como el acabado final sea escrupulosamente respetuoso con el medio ambiente.

Aunque las intenciones del Ayuntamiento son las de captar ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo –que se encarga de canalizar fondos europeos– si no las consiguen tampoco van a renunciar al proyecto y buscarían algunos caminos, como el de la cofinanciación, para poder ejecutarlo y conectar peatonalmente a Fuso con Bueño.