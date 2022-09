Canteli no da Minas por perdida: "No hay nada definitivo, veremos lo que ocurre"

"Aquí definitivo no hay nada. Una cosa es lo que se apruebe y otra lo que ocurra al final". Alfredo Canteli no tira la toalla y todavía confía en las posibilidades de poder retener la Escuela de Minas en Oviedo. El Alcalde reafirmó ayer su intención de acudir a los tribunales si la Universidad sigue con los trámites para llevar los estudios, ubicados actualmente en la calle Independencia, a Mieres, a partir del curso 2023-2024. El regidor volvió a arremeter contra el Rector después de que el Consejo Social diese luz verde por amplia mayoría a la supresión de la Escuela y sus titulaciones, pues sostiene que la marcha de la Escuela supondrá un derroche que, a su juicio, debería emplearse en otros menesteres. "¿No sería mejor gastar el dinero en investigación?, se preguntó, recordando que "Oviedo se cae brutalmente" en el ranking de las mejores universidades.

El edil ovetense afirma sentirse respaldado para "llevar hasta el último extremo" su lucha para que Minas continúe acrecentando en la ciudad sus más de seis décadas de historia. "La Escuela no se va ir de Oviedo por falta de lucha de este Alcalde, de esta corporación que me ampara y de los ovetenses", explicó, asegurando, sin dar plazos concretos sobre el inicio de los trámites judiciales. "Daremos nuestros pasos cuando llegue el momento", apuntó al mismo tiempo que reivindicó un mejor trato por parte de la institución académica a la capital asturiana. "Hay que ser más serios, más respetuosos con Oviedo y con su historia, que ahí está", declaró.

Canteli dice notar en la calle el rechazo de los carbayones al traslado de los estudios a la cuenca del Caudal. "Esta semana me dijeron por la calle que un hijo quería estudiar Minas, pero que a Mieres no iría. Yo como padre haría lo mismo, lo mandaría a Madrid o a no hacer nada, pero a Mieres no va a ir", explicó tajante.

Preguntado por si tiene pensado reunirse con Ignacio Villaverde, aseguró que tenía pensado encontrarse con él mañana con motivo del acto de inauguración del curso académico, pero finalmente no podrá ir al coincidir con la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la fábrica de armas de Trubia. "Para mí es prioritario", apuntó anteponiendo las buenas relaciones con la representante del gobierno de Pedro Sánchez, con la que están inmersos en las negociaciones por La Vega a la reconducción de las relaciones con un Rector al que esta misma semana acusó de "irresponsable".

Respecto a las voces que defienden la decisión del Rectorado, amparándose en la autonomía universitaria, Canteli quiso desmontar sus argumentos. "La autonomía universitaria se pierde cuando para hacer un traslado necesitas el apoyo del Principado. Como tenga que pedir dinero a mis padres para salir dejo de ser autónomo. Tiene que financiar el Principado, luego la autonomía no existe", esgrimió el máximo mandatario municipal dejando entrever que el Ayuntamiento no ha dicho todavía su última palabra sobre Minas.

