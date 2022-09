"Quiero contagiar mi pasión por Oviedo y afrontar el reto de ser azules pero más verdes"

Carlos Llaneza (Oviedo, 1963) anunció ayer que presentará su candidatura a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). Cronista local (lo es desde hace casi diez años en las páginas de este periódico), dedicado al sector farmacéutico en una multinacional norteamericana, con pasado y presente en el movimiento vecinal, en asociaciones como "Manos por el Naranco" y muy activo en el Centro Asturiano, de cuya junta directiva forma parte, ya fue concejal en Oviedo (2003-2007) en el equipo de Leopoldo Tolivar.

–¿Por qué da este paso?

–A veces hay varios caminos que te llevan al mismo sitio, a decisiones inevitables. Yo siempre he trabajado en el barrio, en Vallobín, con los vecinos, he sido concejal, he defendido el Naranco, el patrimonio de Oviedo, y todo eso, también mis artículos en LA NUEVA ESPAÑA, me han permitido conocer más mi ciudad. Y cuanto más conozco Oviedo, más amo esta ciudad. Ese es un camino. Otro es el grupo de militantes que desde hace tiempo me vienen animando para que me presente, y a los que no podía decir que no. Hay una tercera pata, mi padre, del que aprendí la política como auténtica vocación de servicio público, por encima de todo y a pesar de los problemas, en su caso, que te pudiera ocasionar. Las multas, la cárcel. Se lo debo como homenaje a su memoria. Por todo ello doy el paso y espero, junto con el equipo que se forme, poder aportar a Oviedo un proyecto novedoso, participativo, sostenible y de futuro.

–Primero tendrá que convencer a la AMSO.

–No sé qué más opciones puedan presentarse [también ha anunciado su candidatura la exdirectora de Industria Rosana Prada]. Los militantes serán quiénes decidan y yo trataré de contagiarles esta pasión e ilusión por Oviedo.

–¿Qué balance hace del actual equipo del PSOE en el Ayuntamiento?

–Han hecho un gran trabajo. Cuando no estás en el gobierno es difícil trasladar todo lo que se hace, pero mis compañeros en el Ayuntamiento me merecen todo el respeto y todo el agradecimiento.

–Es consciente de que el contexto nacional es, en principio, complicado para su partido.

–Espero que los ovetenses vean las elecciones municipales como lo que son, en clave local. Y confío en que valoren un proyecto desde Oviedo y para Oviedo.

–¿Y qué es lo que quiere aportar que la ciudad necesite?

–Hay que pensar en la ciudad globalmente, una visión integral a largo plazo. ¿Qué Oviedo queremos? Retos como el Cristo, la fábrica de Gas o La Vega no se pueden mirar de forma aislada, sino dentro de una visión de conjunto. Por eso necesitamos a los mejores urbanistas, a los expertos en sostenibilidad. El reto está ahí. Oviedo tiene que seguir siendo azul pero más verde, con un urbanismo más amable.

–¿De ahí su oposición a la construcción de la Ronda Norte?

–Mi primera foto es en el Naranco, con seis meses. Forma parte de mí, me ha impregnado. Es un símbolo. Y ahora, como en 1879, cuando se taló El Carbayón, estamos ante la posible afectación a un símbolo. Es verdad que hay problemas de tráfico. Yo vivo allí...

–¿Los padece?

–Claro, pero son puntuales, muy ligados a determinadas horas y al tráfico de los colegios. Lo que proponemos son alternativas no lesivas: la ampliación en Nicolás Soria, que arrastra ese retraso vergonzoso, otro carril en Luis Oliver, una conexión directa a la AS-II desde Prados de la Fuente, conectar San Claudio con la autopista... En Oviedo sí hay una ronda exterior, lo que tenemos es que solucionar los problemas de tráfico. El propio Secretario General de Infraestructuras, Xavier Flores, ya ha dicho que lo fundamental es mejorar la accesibilidad de los barrios. Para ello hay soluciones que no llevarán tantos años como la Ronda Norte y no agreden el Naranco.

–Pero su partido apoya esa propuesta.

–Todos queremos llegar a la misma solución. A mí no me pueden pedir que defienda un túnel en el Naranco, coincido con lo que pide el secretario de infraestructuras y creo que hay alternativas válidas.

–¿Y el acuerdo de La Vega, también le pone pegas?

–Es una buena noticia que tres administraciones se pongan de acuerdo, pero es un proyecto en fase muy inicial que puede mejorarse. La Vega es un conjunto histórico y no debería fragmentarse, ni perder de vista lo que pueda haber debajo ni su relación con Santullano. A cuatro meses de las elecciones, en enero, no me parece el momento de fijar un plan definitivo. Le queda recorrido, hace falta que participen los colegios profesionales, necesitamos más consenso. Todo ello, sin entrar en contradicción con lo que se ha hecho hasta ahora.

–¿Cómo juzga el mandato de Alfredo Canteli?

–A Canteli lo conozco desde hace décadas, tenemos un trato muy cordial y espero que siga siendo así. Puedo estar de acuerdo en algunas cosas realizadas en el Campo o en el Naranco, pero tenemos proyectos de ciudad muy distintos que será muy interesante contrastar.