Marcha al Naranco con lluvia contra una Ronda Norte "inasumible"

"La Ronda Norte es una idea trasnochada e inasumible, desde el punto de vista económico". Es la denuncia de Flor Tejo, miembro de la plataforma ciudadana "Hay alternativas", una de las agrupaciones que se dieron cita ayer en La Losa para participar en una jira en defensa del Naranco. El plan del día, que incluía una visita guiada a los monumentos prerrománicos y una comida para grandes y pequeños, todo con el objetivo de "dar a conocer el valor histórico y medioambiental del monte", finalmente no pudo llevarse a cabo a causa de la lluvia. Sin embargo, lo que no faltó fue la presencia de decenas de vecinos que al grito de "El Naranco no se vende, el Naranco se defiende", manifestaron su descontento con las obras de la Ronda Norte, algo que consideran "es atentar contra el patrimonio Prerrománico y natural de Oviedo". "La idea de acometer esta obra es una amenaza que podría ser devastadora para el entorno", cuenta Manuel Maurín, miebro de "La Ciudadana, Asociación Cultural".

La falta de respuesta por parte del Ministerio de Transportes es otra de las quejas de los vecinos. "Hemos presentado mas de 500 alegaciones al proyecto a nivel personal, asociativo y también desde colectivos ecologistas mostrando nuestra oposición a esta obra faraónica", explica Lupe Bobes, representante de la plataforma "Alternativas sostenibles a la Ronda Norte". Sara Leonard, estadounidense afincada en Oviedo y residente en la zona de La Losa desde hace dos años, asegura que "sería una pena destrozar el Naranco, la pista finlandesa o el parque Purificación Tomás. Es un espacio para la gente de Oviedo y para todo el que venga de fuera. Mi madre y yo paseamos por ahí a diario y es muy triste que quieran acabar con algo tan valioso. Aparte, han optado por la opción más cara". Con un presupuesto de 226 millones de euros, la Ronda Norte se situaría como una de las cinco obras más caras de la historia de Asturias, superada por la Variante de Pajares y las autovías del Cantábrico o la de la de Oviedo- La Espina, analizan los colectivos. Informar y dar a conocer las consecuencias del proyecto es la hoja de ruta que marcará el futuro de los colectivos implicados. "Ampliaremos la campaña informativa porque hay mucha gente de Oviedo y alrededores que no conoce el alcance del proyecto. La clave es seguir informando para que se tome conciencia del importante patrimonio natural que tenemos que defender y disfrutar".