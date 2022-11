Los catorce votos a favor de PP y Cs salvaron ayer la aprobación inicial en el Pleno del presupuesto del año que viene, el mayor en la historia de la ciudad con casi 300 millones (291,9 millones) y también uno de los más madrugadores de los últimos mandatos, camino de estar ya en vigor con el 1 de enero de 2023 para unos meses que serán "fundamentales para Oviedo". Así lo dijo el concejal de Economía, Javier Cuesta, quien insistió en que todo ese esfuerzo inversor está encaminado a "afrontar con garantías un año lleno de retos". Desde la oposición, cuyas enmiendas totales y parciales fueron rechazadas por el equipo del Alcalde Canteli, atacaron a las cuentas por ser "irreales", "irrealizables", un "presupuesto mentiroso" y, además, por destinar los dineros y las mejoras fiscales a los grandes capitales y mantener las cargas y reducir las ayudas a los ciudadanos que más lo necesitan. La concejala del PSOE Ana Rivas lo ejemplificó con la reserva presupuestaria para el rescate del Asturcón como centro ecuestre frente a la ausencia de incremento para aumentar las plazas de Escuelas Infantiles: "Pretenden atender a los caballos antes que atender a los niños, no es que sea más o menos social, es que es un presupuesto antisocial", concluyó.

En su exposición inicial, Javier Cuesta volvió a explicar el contexto de las cuentas municipales del año que viene, tal y como lo había hecho con las ordenanzas fiscales, dentro del ciclo de crisis y tensiones inflacionistas que han afectado a la capacidad de gasto, al consumo y a los ingresos. "Hemos decidido no trasladar esos incrementos del coste de los servicios públicos a la ciudadanía", explicó el responsable de Economía. Congelación en los impuestos, pues, según el análisis de Cuesta a pesar de que los municipios, protestó, siguen sin participar como debieran de la fiscalidad nacional: "Los ayuntamientos seremos el patito feo en el reparto de impuestos". En un rápido repaso a las cifras gordas del año que viene, Cuesta explicó que los sobrecostes derivados de la crisis supondrán unos 12 millones de gasto más para el Ayuntamiento, mientras que, en una receta "anticíclica", el municipio ha incrementado el apoyo al turismo, comercio y empresas en un 13,4%, un 5% para políticas sociales, y más de diez millones al fomento del empleo.

Como ataque preventivo, Cuesta habló ya en su primera intervención de la visión "simplista y llena de contradicciones" de las enmiendas de la oposición. A Vox le criticó mezclar la posición de caja (el dinero que el Ayuntamiento tiene en los bancos) con las cuentas de inversión, a Somos, que insistan en proyectos ya superados como el anterior plan para el bulevar de Santullano: "No está muerto, está enterrado, deberían eliminarlo, no existe ni va a existir, es un ejercicio de ensoñación política fuera de cualquier planteamiento serio", protestó el edil. Sobre el PSOE. Y al PSOE, que critiquen el estado de los servicios públicos cuando en la etapa en que gobernaron en Oviedo, dijo, calles, bibliotecas y equipamientos estaban "degradados".

Desde la oposición, Vox, repartió sus críticas entre las del concejal Hugo Huerta, que censuró a la coalición gobernante de seguir aplicando "las mismas agendas ideológicas del gobierno central" sin aumentar la "inversión social" y las de su portavoz, Cristina Coto, que cargó las tintas en el protocolo de La Vega suscrito con Defensa y los "cinco millones de eurazos" que ya hay consignados "para Pedro Sánchez". Coto denunció que La Vega "se regala", "con todos los usos lucrativos, garaje y 50% de las plusvalías de los próximos 10 años para el Ministerio de Defensa, mientras que el Principado se reserva la Nave de Cañones para una incubadora de empresas". Para Coto, este tipo de acuerdos "no responden al interés general".

Rubén Rosón (Somos) ilustró su repaso al presupuesto con una serie de símiles basados en cuentos populares, "una propuesta de cuentos, no de cuentas", ironizó. Eran, narró, los de "El Robin Hood al revés que baja el IBI a las multinacionales y se lo sube al resto", "La lechera sin buen corazón que promete 71 millones de inversiones y como mucho gastará 5,7", "El Pinocho mentiroso que dice que no va a pagar nada por La Vega", "La Caperucita que se mete en la boca del lobo y hacae más caso a los fondos buitre que los ovetenses" y, por último, el de "El traje del emperador, que a pesar de las manifestaciones sobre San Mateo o La Vega que le dicen a Canteli que va desnudo, él sigue pavoneándose por las calles". "Al menos no airee sus vergüenzas, tápese", concluyó el concejal.

La concejala socialista Ana Rivas explicó que las cifras del año que vienen pretenden "tapar una mala gestión" y trató de desmontar los razonamientos de Cuesta. Ni hay congelación en los impuestos, denunció, ni el dinero del estado ha dejado de socorrer a los Ayuntamientos, puesto que déficits como el del transporte público que el concejal había denunciado antes son, insistió, "estructurales". También indicó que el incremento en el gasto social lo está financiando el Principado, que se han negado a incrementar plazas en las Escuelas Infantiles y a dejar languidecer las bibliotecas y que la inejecución de las inversiones, previstas por los propios servicios, llegará al 21,8% mientras que hace cuatro ejercicios estaba en el 6,6%.

En su segunda intervención, la concejala del PSOE ofreció otras claves de análisis del presupuesto, como la referida a los gastos de personal. A pesar de las carencias en la plantilla, y del aumento en cargos de confianza, Rivas explicó que desde 2019 las plazas cubiertas sobre el total de plazas previstas ha ido reduciéndose hasta que el año pasado se amortizaron 22 puestos de trabajo, reduciendo las plazas totales de 851 a 839.

La oposición todavía hizo algunos apuntes. Coto elaboró una lista de "todo lo que no está en el presupuesto", como el Campo San Francisco, la ampliación de la Avenida de Galicia, el plan del Casco Antiguo o la pista de atletismo, que, señaló, ha pasado de costar seis millones a costar 17,4 y será para 2024. La portavoz de Somos, Ana Taboada, también tiró de listado, pero para resumir el mandato de Canteli: "una banderona, una paso de cebra, una explanada, suspiros de España, el terrazaplanismo, bibliotecas cerradas y un concejal número 28 de la patronal Otea", ironizó.

Cuesta volvió a replicar a la oposición y negó la mayor. Las cuentas del año que viene congelan los impuestos, asumen el incremento del gasto y aumentan lo destinado a la maquinaria municipal, insistió. "Podemos vestirla de lagarterana, pero la verdad de las cuentas es verificable, no invento nada", protestó. Además, a Rosón le afeó las críticas basadas en las manifestaciones como la que recientemente criticaba el acuerdo de La Vega. "Si dices que 3.000 personas es la voluntad popular, te refieres al 1,4% de la población, si eso es la mayoría, ya os votarán y podréis hacer la ronda de la Pixarra o lo que queráis en La Vega", expuso.

La Vega en el debate