Lo pequeño, lo ruin y lo microscópico

Todo el mundo sabe que el alcalde Alfredo Canteli es persona de muchas amistades, de trato cercano y qué tal tus hermanos, dales recuerdos. Con la alcaldesa de Gijón, Ana González, tiene ese trato, risas y palmada en la espalda, de cuando se podía. La regidora de allá tiene, además, sombra de carbayonismo y querencia por esta plaza. Sin ir más lejos, en el concierto de los Premios de este año, que no tuvo pasarela al pie del Auditorio ni presencia de Sus Majestades, pero sí tropas imperiales y el maravilloso escenario de la nave de cañones de La Vega, se la vio entre el público, como una espectadora más, no como regidora de Gijón ni como exconsejera de Educación y Cultura del Principado. Y llamó la atención, de hecho, que no estuviera allí ningún representante municipal, aunque fuera, como supongo en el caso de Ana González, por devoción musical. Viene ahora al caso porque con tales antecedentes chirría un poco más ese rasgarse las vestiduras que entonó esta semana a cuenta de las quejas de Canteli por las medidas de cierre que afectan a todos por igual.