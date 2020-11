Zanahorias a la baja

Por temporada o producción, las zanahorias del Fontán no están al alza. Coincide que Carlos Suárez, gran científico, menta a Trump como “la bestia de pelo zanahoria”. En tiempo europarlamentario me correspondió observar elecciones en Colombia, donde un par de colegas lituanos me pidieron visitara a candidato oriundo de su país. El encuentro fue grato y hasta divertido, pues la simbología (amuletos, llaveros, cartelería…) desarrollaba esotéricamente la zanahoria, incluso sus dirigentes eran pelirrojos.

A mi ingenua pregunta arguyeron virtudes de la peculiar legumbre puntiaguda.

Trump no sabe perder, quebrantando así las dos primeras reglas que comparten el tenis y la democracia consolidada: primera saber perder, segunda saber ganar. Trump, tal dicho popular castellano, no quiere irse ni con agua caliente; tampoco su zanahoria, inflada al secador peluquero.

El cocimiento más intragable que puro.