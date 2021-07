Lo que Pedro Sánchez debe saber

Llega en un par de días Pedro Sánchez a Asturias y habrá que preguntarle si, como ya le pidió en 2018 la entonces vicealcaldesa Ana Taboada (Somos), esta vez ya trae en el bolsillo la llave de La Vega para entregarla con todos los honores a los ovetenses. Como en la agenda del presidente del Gobierno es posible que por la “F” de fábrica de armas (y su enorme solar) no haya anotación alguna convendría explicárselo.

Deber saber Pedro Sánchez que Oviedo necesita recuperar esos 120.000 metros para la ciudad; debe saber Pedro Sánchez que ahí está el futuro de la capital asturiana; debe saber Pedro Sánchez que el bien de Oviedo es el de todo el Principado y el de su millón de habitantes; debe saber Pedro Sánchez que aquí, en este asunto, hay colaboración entre las administraciones y que el gobierno regional y el Ayuntamiento están en sintonía, quieren sacarlo adelante; debe saber Pedro Sánchez que las conversaciones con su Ministerio de Defensa vienen de atrás, de muy atrás, y que solo falta el empujón de la buena voluntad para que la maquinaria eche a andar, a veces solo es cuestión de hablar y ponerse a ello; debe saber Pedro Sánchez que hace ya unos cuantos años que el recinto de La Vega, se abre cada cierto tiempo para actividades culturales y que a la ciudad se le cae la baba con todo lo que se puede hacer allí; debe saber Pedro Sánchez que Oviedo y su Milla de la Bata Blanca están cogiendo peso en el sector biosanitario y que hay proyectos en torneo al suelo de La Vega para convertirlo en una referencia del sector. Esto ya damos por hecho que sabe lo que implica: empleo, crecimientos económico, bienestar…

Estamos solo al inicio del verano, en Asturias casi ni eso, que el sol se hizo de rogar, pero, aunque no lo parezca, septiembre está ahí y es donde el presidente Adrián Barbón y el alcalde Alfredo Canteli se han marcado el límite para no seguir demorando la solución. Le urge a Oviedo y le urge a Asturias. Por qué no trabajar por ello.

No sobra que Pedro Sánchez escuche la música de La Vega y demuestre que le tiene algo de aprecio a Asturias, donde él mismo inició la reconquista de un partido que le había dejado de lado.

También, ya que está por aquí, se le puede pasar a Sánchez una nota, para no resultar muy pesados, en la que le contemos que muchos miles de ovetenses viven en barrios con embotellamientos perpetuos. Que de su ministerio depende que se ponga en marcha otra vez la obra del puente de Nicolás Soria para dar servicio a todo Ciudad Naranco. Más de veinte años lleva dando vueltas ese proyecto.

Y también se le puede hablar de que en su cartera de Transportes está el proyecto del acceso Norte a la ciudad –se puede decir así si el término “Ronda” provoca sarpullidos– y que en manos de su gobierno y de los presupuestos que haga cada año está ir dotándola de dinero para que, con una solución de consenso y beneficiosa para todos, Oviedo consiga la fluidez que le falta al tráfico rodado en una parte importante de su casco urbano.

Son un par de cosas para un presidente que llegará a lo suyo y en viaje exprés, pero, ya que la colaboración entre gobiernos está últimamente muy activa en Oviedo, por qué no hacer a Pedro Sánchez partícipe de lo que le toca como presidente del Gobierno. Que sea por Oviedo, por el bien de Oviedo.