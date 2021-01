La actualidad azul: Mujica, muy cerca de salir del Oviedo

Mujica apenas ha contado para Ziganda desde que desembarcó en Oviedo el pasado verano. Ha participado de manera casi testimonial en cuatro partidos de liga, sin sumar ni una hora en total sobre el césped. En la Copa del Rey, el atacante colaboró con dos goles en la victoria por 2-3 del Oviedo ante el Coria, pero esos tantos no le sirvieron para convencer al Cuco. El Leeds está interesado en que el jugador tenga un mayor protagonismo y, en consecuencia, respalda que cambie de aires.

Mujica es el único movimiento claro que se percibe en el Oviedo en el tramo final de un mercado de invierno que sigue muy parado tanto en la disciplina azul como en el resto de equipos de la categoría. Así, Cedric Teguía, que pidió salir del Oviedo para contar con los minutos que no le está dando Ziganda, todavía no ha encontrado un destino que le satisfaga. Si no le llega nada interesante, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid está dispuesto a quedar en el Oviedo para intentar hacerse con un hueco en el once. Otro de los hombres que apenas ha contado para Ziganda es Abujarnia, centrocampista que todo apunta a que va a continuar en la disciplina azul hasta el final de la campaña. Su larga inactividad y la situación del mercado complican que se le pueda encontrar destino al georgiano, que ha disputado únicamente 84 minutos en la liga.

Brazao, que llegó con la vitola de titular y solo ha disputado tres partidos (dos de liga y uno de copa), también tiene complicado cambiar de aires en busca del protagonismo que no encuentra en Oviedo. El club quiere que siga, al entender que con el guardameta brasileño, propiedad del Inter de Milán, y con Femenías tiene perfectamente cubierta la portería. La marcha de Brazao sí que obligaría al club a salir al mercado en busca de un guardameta.

Diegui Johannesson es otro de los futbolistas que apenas cuentan esta temporada en el Oviedo. Solo ha disputado 67 minutos en liga, aunque en la Copa jugó completos los encuentros en Coria y Málaga, incluyendo la prórroga de La Rosaleda. La alta ficha que percibe hace especialmente complicado buscarle equipo al lateral, que en el pasado mercado de invierno se fue cedido al Cartagena, siendo pieza clave en el ascenso a Segunda de la entidad murciana.

En el capítulo de fichajes, y una vez cerrada la incorporación de Borja Valle, el Oviedo, con poco margen económico, solamente intentaría algún movimiento en el caso de que se le presentase una gran oportunidad de mercado. La posibilidad de cerrar un lateral izquierdo, uno de los puestos susceptibles de ser reforzado, fue descartada por José Ángel Ziganda, que considera bien cubierta la demarcación con Mossa y Lucas.