Ziganda aprieta para renovar con el Oviedo y el consejo le respalda

Compás de espera. Calma tensa. Hora de negociar. El Oviedo ya piensa en el futuro tras ganar al Málaga (1-0), llegar a la mágica cifra de los cincuenta puntos y certificar la permanencia de forma virtual después de otro curso alejado de los puestos de arriba.

Todos los focos están puestos en la situación del Cuco Ziganda. El Oviedo debate en estos momentos la continuidad del navarro como entrenador la próxima temporada en un ambiente de secretismo total. La sensación que recorre la entidad es que el Cuco continuará como técnico carbayón. El navarro tiene en el consejo azul su principal valedor, aunque la decisión final recae en Arturo Elías.

El club, internamente, se esfuerza en no dar la salvación por conseguida porque aún no es matemática, pero ha instaurado ya el estado de reflexión y análisis a falta de tres partidos para echar definitivamente el telón a la campaña 2020/2021.

La partida de ajedrez se juega en El Requexón y en las oficinas del Tartiere y ha sido el principal interesado, el Cuco, el que se ha apresurado en mover ficha. “El que manda es el club, que es el importante. Luego se trata de negociar y llegar a un acuerdo. Si el club tiene ganas, el entrenador normalmente se queda. Si el entrenador tiene ganas, y el club no quiere, el entrenador no se queda. No sé si me he explicado…”, dijo Ziganda en un tono relajado tras la victoria ante el Málaga.

El navarro puso así la pelota en el tejado del Oviedo, que calcula al detalle y se prepara para dar el siguiente paso. Ziganda ya avisó de su posición el pasado 12 de marzo: “No me gustaría que se viese que depende de Ziganda o no, sino del club (su continuidad)”. También incidió en un mensaje similar pocas horas antes del encuentro ante el Málaga: “El club tiene que marcar los tiempos para la renovación”.

La entidad no quiere precipitarse en una decisión trascendental que además dependerá a última instancia de la posición de Arturo Elías desde México, pendiente de los informes y las opiniones de las personas de su máxima confianza en el club. De momento, el Cuco va ganando apoyos. El técnico tiene numerosos valedores en la entidad y uno de los más fuertes es el consejo de administración. Los directivos azules, Jorge Menéndez Vallina, Manuel Paredes y Fernando Corral, se han mostrado claramente a favor de la continuidad del Cuco y así se lo han hecho saber a Francesc Arnau, el director deportivo.

El catalán es el otro eslabón clave para abordar la situación del Cuco. Arnau fue el hombre que impulsó la llegada de Ziganda en febrero del año pasado y será el encargado de sentarse a negociar con él una renovación si México da la luz verde necesaria. Arnau tuvo diferencias con el Cuco en el mercado de fichajes, principalmente por la falta de protagonismo que tuvieron en el equipo algunas de sus apuestas, como Mujica, Cedric o Aburjania. Esas diferencias notables entre director deportivo y entrenador no serían a priori un inconveniente para cerrar la continuidad del navarro, según señalan varias fuentes consultadas.

Además, el bajón del equipo en 2021 no ha influido en la buena imagen del técnico dentro del consejo. La opinión de Vallina resulta trascendental debido a que el ovetense es en la actualidad el principal interlocutor del club con México y Elías tiene en cuenta su criterio.

A favor y en contra del Cuco

El trato a la cantera, el temple y la serenidad para sentarse en el banquillo azul, la imagen de equipo competitivo y la seriedad defensiva que ha mostrado el conjunto azul en varios momentos del curso son los principales argumentos que maneja el club para abordar una renovación. Al otro lado de la balanza se sitúan también varios puntos en contra de la continuidad del Cuco. Aspectos como la gestión de los jugadores menos habituales, los cambios durante los partidos, la falta de encaje de algunos fichajes y la endeblez del equipo en los partidos jugados en casa también pesarán en la decisión final del Oviedo sobre Cuco. De momento, México escucha y el consejo lo apoya.