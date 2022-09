Tino Saqués responde a las peñas del Oviedo: "Esto es fútbol profesional, no una ONG, necesitamos ingresos"

Tino Saqués, presidente del Lugo y rostro reconocido en el fútbol español (Lugo, 1971), no entiende la postura de la Asociación de Peñas del Oviedo (Aparo). "Está fuera de lugar". Los peñistas azules se rebelaron la semana pasada y tomaron una decisión sin precedentes: no organizar el desplazamiento al Anxo Carro, uno de los más esperados, donde juega el Oviedo este sábado (16.15 horas). Además, llamaron al oviedismo a no acudir a partido. El motivo era el precio de las entradas (30 euros), que consideran "abusivo", y los requisitos y las exigencias para ir al partido. Saqués dice que con el club azul no hay ningún problema y espera que el partido del sábado sea "una fiesta del fútbol". Según él, la postura de las peñas no ha tenido mucha repercusión.

–¿Cómo están los ánimos en Lugo tras el inicio de Liga? –El inicio ha sido irregular. La imagen del primer partido no fue muy positiva, pero de ahí en adelante el equipo compitió bien. Se generó mucho, hubo un gran trabajo y vimos que el equipo está capacitado para sufrir. Seguro que mejoraremos. –Están acostumbrados a lidiar con situaciones difíciles. –Esperemos que este año esté más tranquilo. El curso pasado nos fue un poco mejor y esta temporada, con el grupo de chavales que tenemos y el entrenador, seguro que llegaremos pronto a los cincuenta puntos. –¿Qué tal con Hernán Pérez (técnico asturiano del Lugo)? –Es un chaval espectacular, trabajador, humilde y cercano. Estamos muy contentos con su trabajo. –¿Por qué le han dejado plantado las peñas del Oviedo? –Me llegó la noticia y su comunicado el día que salió. La verdad, no lo entendí mucho. Hablaban de los precios de venir a Lugo, que si treinta euros… Esto es fútbol profesional y no es un precio que esté fuera de contexto. Nuestra afición pagó el curso pasado 35 euros en el Carlos Tartiere para ver el Oviedo-Lugo. Estos movimientos de los peñistas cero que están fuera de lugar. –¿Le preocupa que no se produzca un desplazamiento masivo y que no haya un gran ambiente? –Puede ser que haya quién secunde estos movimientos, pero para mí están fuera de lugar. Nuestros aficionados de aquí que no sean socios también van a pagar treinta euros. Me gustaría que el Lugo-Oviedo fuese una fiesta del fútbol, que hubiese un buen ambiente y se normalice durante la semana. –¿Tuvo repercusión en Lugo el plante de las peñas? –No, no tuvo gran repercusión. La gente sabe que en el fútbol profesional los costes son los que son, y nosotros no tenemos las entradas muy elevadas de precio. La postura de las peñas del Oviedo, a las que respeto, no tuvo mucha trascendencia. A ver si esta semana las aguas vuelven a su cauce. –Los peñistas denuncian que se les ubica en una grada con andamios con poca seguridad. –La grada que tenemos instalada en el fondo sur cumple todas las normativas de seguridad y está totalmente legalizada. Es un tipo de grada que funciona en los grandes premios de Fórmula 1, en Moto GP, también está en Girona, en Ibiza… No sé cuál es el problema. Hasta en la Caja Mágica hay esta instalación. Tiene todos los servicios necesarios y exigibles que hay a día de hoy. La verdad, no entiendo nada. El Oviedo Vetusta juega en El Requexón y hace dos o tres semanas a los aficionados del Compostela les cobraron quince euros… –¿Treinta euros es un precio normal? –Mire usted los precios que hay en los campos de España. Repito: el Oviedo puso a quince euros entradas en El Requexón, con las gradas que hay allí... Pero si los autobuses tienen que aparcar en la carretera y los jugadores tienen que ir andando… –Pero las quejas son de las peñas, no del Oviedo. –Ya, pero si queremos que el fútbol sobreviva debemos tener claro que esto no es una ONG, necesitamos ingresos dentro de un orden. –¿Habló con el Oviedo? –No, les mandamos las localidades a los diferentes precios que hay y ya está. La relación con el Oviedo siempre ha sido normal, buena. Entiendo que no hay ningún cambio.