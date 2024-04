Las flores de un ex: "El Oviedo tiene una plantilla espectacular; si no juega Cazorla juega Seoane, un pedazo de jugador"

Para el Cartagena, el panorama es justo el contrario que para el Oviedo: la jornada ha dejado la reacción de muchos de los equipos que pelean por el descenso. Tanto, que el conjunto de Cartagonova saldrá hoy al terreno de juego en posición de descenso, con 39 puntos en su casillero.

Por eso, Calero manifestó ayer que "no me gusta jugar el último". El técnico, que fue segundo de Fernando Hierro en el Oviedo en la 2016/17, halagó a su rival de esta noche: "El Real Oviedo tiene una plantilla espectacular. Triplica algunos puestos y si no juega Cazorla juega Seoane, que es un pedazo de jugador. No está Borja Bastón y Alemão está siendo decisivo. Es lógico que esté peleando por lo máximo. Nosotros tenemos que saber qué tipo de equipo somos. Estamos preparados para competir contra ellos".